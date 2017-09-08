"İstanbul Comics and Art Festivali" başladı

İSTANBUL (AA) - Saint Joseph Derneği Sosyal Tesisleri (Club Quartier) ve Moda All Saints Kilisesi'nde Dsm Group tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Comics and Art Festival (İCAF), Kadıköy'de başladı.

Çizgi-roman ve çizgiye dair sanatları bir araya getiren Dsm Group yönetici ortağı İlker Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin ilk gününde gençlerin atölye çalışmalarına katılıp, çizgi-roman ve grafiti çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Festival bünyesinde çizgi-roman dünyası, animasyon filmler ve grafiti sanatçılarının buluştuğu bir ortam meydana getirmeyi hedeflediklerini belirten Akar, "Birden fazla disiplinin bir arada olduğu, görsel sanatların daha fazla ağır bastığı bir dalda çalışma yapmak için geçen sene yola çıktığımız zaman çok büyük bir ilgiyle karşılaştığımız için bu sene festivali tekrar gerçekleştirdik." dedi.

Akar, festivalde, gençlerin sanatçılarla buluşup, sohbet ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Şehir yaşantısı içinde bunalan kitleler, burada geçmişten gelen eski alışkanlıklarını gördü. Çizgi-roman çizerleriyle karşılaştı, sohbet edebildi ve yeni örneklerini görme imkanı buldu. Ayrıca bu kitleler, grafiti sanatçılarıyla da tanışıp grafiti eserlerini görme imkanı yakaladı. Yani bütün bunların hepsinin toplu olarak bulunduğu bir festivalde buluşabilme fikri, gördüğümüz kadarıyla bütün katılımcıların çok ilgisini ve beğenisini topluyor."

Bu sene festival bünyesindeki yenilikleri anlatan Akar, geçen seneye oranla hem ziyaretçi hem de markaların katılımında ciddi artışlar olduğuna dikkati çekerek, yurtdışından çizgi-roman ve grafiti sanatçılarının da festivale ilgi gösterdiğini söyledi.

- "Bütün sanatseverleri bekliyoruz"

İlker Akar, gençlerin festivalde dolu dolu zaman geçirebileceğine vurgu yaparak, "Gençlerimiz seminerlere katılırken aynı zamanda çizgilerini çok sevdiği çizerlerle tanışabilme imkanı sağlıyorlar. Eskiden yayınlanmış kitapların, halihazırda devam eden başka örneklerini görüp eser sahipleriyle karşılaşma imkanı buluyorlar. Bu anlamda şahit olduğum çok hoş anektodlar gerçekleşebiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Festivalin 15-65 yaş arası herkese açık olduğunu söyleyen Akar, "Bütün sanatseverleri buraya bekliyoruz ama daha küçük yaşlarda olan katılımcılarımız da gelirse, onlar da hoşça vakit geçirebilecekleri pek çok şey bulabilirler." dedi.

Akar, gençlik yıllarında çizgi-roman merakının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Araştırma yaparken gördüm ki çizgi-roman işi çok büyümüş. Bizim zamanlarımızdaki çizgi-romanların da üstüne çıkan çeşitlerin arttığını gördüm ve o ilgi hala devam ediyor. Bu çok güzel bir durum, gençliğinizde okuduğunuz kitapları burada buluyor olmanız, bunun üstüne de ilavelerin olması, gelişmesini görmek çok hoş. Gerçekten büyük bir sektör ve çok büyük bir ilgi var. Yurtdışında ise bizim verdiğimiz bu disiplini veren farklı çalışmalar halinde gerçekleştiren festivaller var ama bizim gibi hepsini bir araya getiren yok. Bu başarıyı yakaladığımız için çok mutluyuz."

- Festivalde neler var?

İCAF'ın ikinci gününde ilk gün Workshop'larının yanı sıra "Kolaj", "Mandala", "İllüstrasyon", "Fanzin", "Stencil", "Paper Cutting", "Origami Wall" ve "Sulu Boya" atölye etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Yeni nesil çizerlerden Cem Güvertürk, Selçuk Ören ve Sümeyye Kesgin'in söyleşisinin ardından Beril Ateş, Emrah Ablak, Kutlukhan Perker ve Devrim Kunter, söyleşilerle çizgiseverlerle buluşacak.

Gün boyu sürecek animasyon film gösterimlerinde ise Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, ABD ve İngiltere'den şehir temalı fimler yer alacak.

Festivalin son gününde ise 18 workshop etkinliği düzenlenecek. İlk iki gün gerçekleştirilen tüm workshop etkinliklerinin yanı sıra "e² Genç Mühendisler-Lego®", "Tektonik Animasyon", "Çizgi Roman Çizim" ve "Karakter" atölyelerinde katılımcılar, yaratıcı ve eğlenceli saatler geçirecek.

Söyleşi etkinliklerinde Sedat Girgin, Ali Paşaoğlu Çağıl ve Ömerbaş Esen Karol, Erdil Yaşaroğlu, Hicham Habchi ve Yıldıray Çınar çizgiseverlerle buluşacak.

Ayrıca oyun karakter çizeri Hicham Habchi ve Yıldıray Çınar söyleşilerinde canlı çizim yapacak. Festivalin son gününde 7 ülkeden 10 animasyon film gösterimi yapılacak.

Festival biletleri, "dsmticket.com" internet adresinden veya festival girişinden temin edilebilecek.