İstanbul'da kadın şiirleri esti

UNESCO’ya bağlı WFP ve WCF’nin gözetiminde yapılan III. Uluslararası Kadın Şiiri Festivali “FeminİSTANBUL”un bu yıl açılış seremonisi 1 Kasım’da Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Bu yılki manifestosu “Birlikte Çeşitlilik” olan FeminİSTANBUL’un açılış seremonisine yabancı şairlerden Hajer Smadah (Tunus), Dorit Weisman (İsrail), Malak Sahioni Soufi (Suriye-İngiltere), Dimana Ivanová (Bulgaristan), Valentin Busuioc (Romanya), Safeta Osmičić (Bosna Hersek-Hollanda), Valentin Iacob (Romanya) ve yazar-çevirmen İbrahim Azemi (Sırbistan); Türk şairlerden Ali Günvar, Nevin Koçoğlu, Sema Güler, Ertuğrul Özüaydın, Niyazi Yaşar, Okan Yılmaz, Ali Rıza Gelirli ve organizasyon komitesinden Op. Dr. Hilal Karahan, Dilruba Nuray Erenler, Dr. Emel Koşar katıldı. Büyük ilgi gören festivalin açılış seremonisi kokteyl ve TRİO konseri ile başladı. HASAT Sanat Atölyesi’nin hazırladığı “kadın” temalı karikatür-fotoğraf sergisi gezilirken sıcak sohbetlere de olanak sundu. Kartal Belediyesi Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Kültür İşleri Müdürü Adem Uçar da Kartal halkıyla birlikte festivalin açılışına katıldılar.

Op. Dr. Hilal Karahan açılış ve selamlama konuşmasında “Bizim için çok önemli bir yıl oldu. Bu sene üçüncü kez festivalimiz gerçekleşiyor. Pek çok kez bize sorulan şey niye kadın şiiri, niçin kadın teması, niçin kadın şairler, niçin kadın dili? Çünkü biz şairlerin kadınlara el uzatması, kadın sorunlarına dikkat koyması ve bir kadın olarak kadın dili üzerine duyarlılık geliştirmesi gerekiyor. Ben hem şair hem kadın doğum uzmanı hem de iki çocuk annesi olarak bunu bizim vazifemiz olarak görüyorum. Dünyada pek çok örneği var bu festivalin. Bizim Türkiye’de FeminİSTANBUL ismi altında üçüncü kez gerçekleşiyor. Bu yılki manifestomuz ‘Birlikte çeşitlilik’. Dünyanın farklı ülkelerinde farklı kadınlık sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Biz kadınlar değişiğiz, farklıyız, çeşitliyiz. Ama temelde hepimiz dünyanın ve insanlığın üretenleriyiz. İnsanlık varsa bizim sayemizde var. Biz kadınların ortak mirası ve ortak özelliği bu çeşitliliktir. Çeşitliliklerimizi kucaklıyoruz. Kadın olmayı kutluyor ve bir armağan olarak kabul ediyoruz” dedi. FeminİSTANBUL organizasyon komitesinden şair-yazar, eğitimci Dilruba Nuray Erenler, yaptığı konuşmasında, “Değerli FeminİSTANBUL konukları, hoş geldiniz. Şiddetin, tacizin, tecavüzün kol gezdiği, emeğin beden sömürüsünün arşa çıktığı bir hayatın içinden sizlere üçüncü kez şiirin evrensel diliyle sesleniyoruz. Aynı zamanda bir annenin, bir kız kardeşin, bir gül yetiştiricisinin diliyle… Bireysel çeşitliliğin herkesle kesişen yolunda, insanî sorunların çözümünde barış dallarını yeşertir umuduyla… Kadın ve erkeğin farklı, yaratıcı ve yararlı yönlerini hayatımıza yansıtır düşüncesiyle… İşte o zaman hoşgörü ve sivil diyalog, din, dil, ırk, cinsiyet, farklılıklarını ve ülkelerin sınırlarını ortadan kaldıracak, olması gerekeni yani çağcıl insanı yapılandıracaktır. Bu güç şiirde vardır, yeryüzünde yaşam var oldukça da hep var olacaktır” dedi ve dinleyicileri Nazım Hikmet’in şiiri ile selamladı.FeminİSTANBUL organizasyon komitesinden şair-yazar, akademisyen Dr. Emel Koşar “Yüz yıllardır kadınların aşağılandığı bu coğrafyada ataerkil düzenin değişmesi ve kadınların her alanda daha çok söz sahibi olması gerekiyor. FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali’nde erkekleri dışlamadan kadının toplumdaki ve şiir dünyasındaki yerini tartışacağız. Festivalimize katılan yerli ve yabancı şairlerin şiirleri üzerinden kadın sorunlarına çözümler üretmeye çalışacağız. Şiir, müzik, dans ve tiyatronun birlikteliğiyle kadınların sesini dünyaya bir kez daha duyuracağız” dedi ve okuduğu şiiri Sezgi Kırıt’a ithaf etti.

AGON (Anadolu Geleneksel Halk Oyunları Derneği), kendi katkılarıyla, ilgiyle izlenen iki dans gösterisi sundu. Danslar izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Uluslararası Feministanbul Şiir Festivali Onur Ödülü, Zeynep Akatlı Altıok’a Verildi.



Bu yıl, Uluslararası Feminİstanbul Şiir Festivali Onur Ödülü, CHP eski milletvekili, yazar Zeynep Akatlı Altıok’a verildi. Plaketini, festival açılış seremonisinde, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Özsundu.



Zeynep Akatlı Altıok teşekkürlerini belirttikten sonra konuşmasında “Tüm insanların eşitliği ve emeğin bölüşüldüğü, hakla, huzurla ve barış içerisinde yaşanması için verilen mücadeleden, yeniden kadın haklarının inşa edilmesi gereken bir mücadeleye döndük. Bu Cumhuriyet mücadelesidir. Cumhuriyet, kadın demektir. Cumhuriyet, en çok kadın devrimidir. Kadının eşit olduğu bir toplumda eğitimin de önü açılır. Evlatlarımızın geleceği adına anaç duyguların ve bilginin ışığında aydınlık nesillerin geleceği sağlanmış olur. Beni duygulandıran bir ödül. Bir şiiri ödülü değil ama bir yaşam ödülü, bir duruş ödülü, hakikaten benim için çok anlamlı ve kıymetli. Bir şiir festivalinde bu yaşam ödülünün veriliyor olmasının ayrı bir anlamı da olmalı. Çünkü şiir aslında yaşamın ta kendisini anlamak için bizlere sunulan kıymetli bir araç. Hem yaşamın inceliklerini hem acıları hem sevinçleri bize sunan hem başkalarının yaşamlarına iyi gözlerle bakabilmemizi; birbirimiz anlayabilecek bir köprüyle bakabilmemizi sağlayan bir amaç ve araç. Aynı zamanda da yaşamın ta kendisi olan şiir, yaşamı hissedebilmek için bizlere bir bilgi sağlayıcı” dedi. Katılımcılar tarafından ilgiyle dinlenen bir konuşma yaptı.



Türkiye’de Bir İlk: Feministanbul Kadın Şiirleri Antolojisi



III. FeminİSTANBUL Kadın Şiirleri Festivali kapsamında, bu yıl ilk kez bir “Kadın Şiirleri Antolojisi” basıldı. Antolojinin tanıtımı festival açılış seremonisinde yapıldı. Editörlüğünü Op. Dr. Hilal Karahan’ın yaptığı antolojide, 55 dünya şairi yer aldı. Antolojide yer alan şairler sırasıyla şöyle: Adnan Gül, Ahmet Özer, Ali Al-Hazmi, Ali Günvar, Ali Rıza Gelirli, Androulla Shati, Aydan Yalçın, Ayten Mutlu, Bedros Dağlıyan, Bircan Çelik, Claudia Piccinno, Denisa Kondic, Dilek Değerli, Dilruba Nuray Erenler, Dimana Ivanová, Dorit Weisman, Emel Koşar, Ertuğrul Özüaydın, Fatima Nazzal, Fethi Sassi, Gihan Omar, Gino Leineweber, Halil İbrahim Özcan, Hajer Smadah, Hasan Erkek, Hilal Karahan, Hilmi Haşal, Hilmi Yavuz, Levent Karataş, Malak Sahioni Soufi, Maria Kobets, Marian Eikelhof, Marwan Ali, Milica Yeftimiyević Lilić, Miodrag Jakšić Mića, Muhsine Arda, Nancy Paul, Nevin Koçoğlu, Niculina Oprea, Niyazi Yaşar, Nursel Aras, Okan Yılmaz, Oktay Taftalı, Óscar Limache, Raed Anis Al-Jishi, Rahmi Emeç, Sema Güler, Süreyya Akçay, Tarık Günersel, Tuğrul Tanyol, Valentin Busuio, Volkan Hacıoğlu, Valentino Iacob, W. B. Bayrıl, Zeynep Aliye, Zeynep Ezmen.



Şairler Okulda! Öğrencilerle Şiir Okuma Etkinliği Yapıldı



III. FeminİSTANBUL Kadın Şiirleri Festivali kapsamında, şairler 2 Kasım 2018 tarihinde Yakacık Fen Bilimleri Koleji’ne gittiler. Programa yabancı şairlerden Hajer Smadah (Tunus), Dorit Weisman (İsrail),Malak Sahioni Soufi (Suriye-İngiltere), Dimana Ivanová (Bulgaristan), Valentin Busuioc (Romanya), Safeta Osmičić (Bosna Hersek-Hollanda), Valentin Iacob (Romanya) ve yazar-çevirmen İbrahim Azemi(Sırbistan); Türk şairlerden Ertuğrul Özüaydın, Niyazi Yaşar ve organizasyon komitesinden Op. Dr. Hilal Karahan, Dilruba Nuray Erenler katıldı.



Yakacık Fen Bilimleri Koleji’nin büyük toplantı salonunda, yaklaşık yüz öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik Gazi Kıtoğlu’nun piyano resitaliyle başladı. Öğrencilerden Özer Acar, Sümer Ege Tunca, Hazar Mustafa Öncül, Emre Arda Tapçı, Ekin Türkmen, Ayşe Naz Duman, Ecem Uslu, Sıla Yedikardeş, Dila Akgün ve Zeynep Yiğen; öğretmenleri Gülay Bakırtaş ve Zeynep Baykuş’un yönetiminde, festivale katılan şairlerin şiirlerini okudular. Etkinlik karşılıklı söyleşi ve yemek ikramıyla bitti.



Koşuyolu Mahalle Evinde Şiir Dinletisi Gerçekleşti



III. FeminİSTANBUL Kadın Şiirleri Festivali kapsamında, 2 Kasım’da Koşuyolu Mahalle Evi’nde, NEYYANükhet Eren Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ile birlikte şiir dinletisi gerçekleşti.

Programa yabancı şairlerden Hajer Smadah (Tunus), Dorit Weisman (İsrail), Malak Sahioni Soufi(Suriye-İngiltere), Dimana Ivanová (Bulgaristan), Valentin Busuioc (Romanya), Safeta Osmičić (Bosna Hersek-Hollanda), Valentin Iacob (Romanya) ve yazar-çevirmen İbrahim Azemi (Sırbistan); Türk şairlerden Dilek Değerli, Ertuğrul Özüaydın, Muhsine Arda, Nevin Koçoğlu, Niyazi Yaşar, Sema Güler, Süreyya Akçay, W. B. Bayrıl, Zeynep Ezmen ve organizasyon komitesinden Op. Dr. Hilal Karahan, Dilruba Nuray Erenler katıldı.

“Narda Şiir Harda Dans” şiir tiyatrosu oyuncuları Malik Enes Gümüşlü, Leyla Şafak, Dilan Çarıklıoğlu, Kübra Çimen, Welat Sekini ve Miray Korkmaz’ın gösterisiyle başlayan programda, atölyeden Aysel Hoşgit, Işın Tuzcular, Nebahat Alptekin, Gönül Jilani, Gülayşen Erayda, Cevahir Coşkun, Işıl Abacı, Özel Atay, Güner Başaytaç, Güler Pişkin, Şaheser Yılmaz, Alev Ramiz, Filiz Bilge ve Ayşen Cumhur Özkaya şairlerden şiirler okudular.



Hatay Restoran’da şiir dinletisi yapıldı



III. FeminİSTANBUL Kadın Şiirleri Festivali kapsamında, 3 Kasım’da, Bostancı Hatay Restoran’da, Türk ve yabancı şairlerle şiir dinletisi yapıldı.

Programa yabancı şairlerden Hajer Smadah (Tunus), Dorit Weisman (İsrail), Malak Sahioni Soufi(Suriye-İngiltere), Dimana Ivanová (Bulgaristan), Valentin Busuioc (Romanya), Safeta Osmičić (Bosna Hersek-Hollanda), Valentin Iacob (Romanya) ve yazar-çevirmen İbrahim Azemi (Sırbistan); Türk şairlerden Ali Günvar, Ali Rıza Gelirli, Ayten Mutlu, Bedros Dağlıyan, Dilek Değerli, Dilek İşcen Akışık,Ertuğrul Özüaydın, Halil İbrahim Özcan, Hasan Uğur Taşçı, Hilmi Haşal, Levent Karataş, Malik Enes Gümüşlü, Melahat Babalık, Muhsine Arda, Muzaffer Özdemir, Nevin Koçoğlu, Niyazi Yaşar, Okan Yılmaz, Oktay Taftalı, Sema Güler, Süreyya Akçay, W. B. Bayrıl, Zeynep Ezmen ve organizasyon komitesinden Op. Dr. Hilal Karahan, Dilruba Nuray Erenler, Dr. Emel Koşar katıldı.



Neşeli bir havada geçen dinleti, Muzaffer Özdemir’in muhteşem saz dinletisiyle sona erdi.

