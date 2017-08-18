İstanbul'da “Yazlık Sinema Günleri“ başladı

İSTANBUL (AA) - Sinemaseverleri, Yeşilçam'ın unutulmaz filmleriyle buluşturan "Yazlık Sinema Günleri", sevilen sanatçı Perihan Savaş'ın katılımıyla başladı.

Esenler Belediyesi, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda, Türk sinemasının unutulmaz yönetmenlerini en beğenilen filmleriyle anıyor.

Esenler Belediyesi'nin, patlamış mısır ve gazoz ikramıyla renklenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sinema günlerinin, her vatandaşın izleyerek zihinlerinde önemli hatıralar bırakmış filmleri izleyip, geçmişi hatırlayacağı güzel bir nostalji akşamı olacağını söyledi.

Anadolu'nun değişik yörelerinden iş, aş ve eş için İstanbul'a gelip yerleşenlerin amacı ne olursa olsun, İstanbul'un herkesi bağrına bastığını belirten Göksu, "Bu şehir bizi bağrına basarak vatanımızın, memleketimizin ve yaşamımızın burası olduğunu söyledi. Bizler de şehirlere tutunurken ve yaşarken öncelikli görmemiz gereken, yaşadığımız şehirlerde ev sahibi mi yoksa kiracı mıyız? Sosyal, kültürel ve ekonomik olarak o şehirde kendinizi buluyorsanız, kendinizi sahip olarak görürsünüz." dedi.

Göksu, belediye olarak, insanların kendilerini İstanbul'a ait hissetmeleri için çeşitli kültürel faaliyetlere önem verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün de yaz akşamlarında sinema keyfinde buluşacağız ve bu buluşmalarımızda birincisi bu şehrin farkına varacağız, ikincisi bizler bu büyük şehirde yaşarken etrafımızda milyonlarca komşularımızın olduğu bir dünyada kendimizi yalnız hissediyoruz. Öyle bir hale geldik ki beşinci katta oturuyorsak dördüncü kattakini, üçüncü katta oturuyorsak dördüncü kattakini tanımaz hale geldik. Oysa tarihimiz ve medeniyetimiz, komşuluğu önemsemiştir."

Sinema günlerinin asıl hedefinin komşuluk ilişkilerini kuvvetlendirmek olduğuna dikkati çeken Göksu, "Çevrede koşuşturan çocuklarımızın hikayesi burada başlıyor. 10 yıl sonra çocuklarımız bu hikayeleri anlatırken, 'Annemle babamla yazlık sinemaya giderdik ve orada mısır, çekirdek dağıtılırdı' hikayesiyle başlayacak ve hikayeleri aşka, muhabbete dönüşecek." dedi

- "Gençlerimiz, sokak yerine sinemayı, kültürü öğrensin"

İstanbul Fatih'te doğup büyüdüğünü belirten ünlü oyuncu Perihan Savaş ise eskiden açık hava sinemaları olduğunu ifade ederek, "Şimdi maalesef bir tanesi bile yok. Biz perşembe akşamları özellikle bayanlar ve çocuklar açık hava sinemasına giderdik. Koltuğumuzun altına oturacağımız yastıklarımızı ve çekirdeklerimizi alır, müthiş bir keyif yaşardık. Şu anda burada o keyifli günleri görüyorum." dedi.



Savaş, sinema akşamlarını gerçekleştirdikleri için Esenler Belediye Başkanı Göksu'ya teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vallahi o kadar güzel bir şey yaptınız ki en azından Türk sinemasına, filmlerine sahip çıkmanız ve Esenler'de yaşayan insanlara böyle bir güzelliği sunmanız, çok güzel. Sizlere imrendim, ben de arada bir de olsa sizlere katılsam mı acaba diye düşünüyorum. Çok güzel, çünkü nefes alacağınız bir parkınız olmuş, gençlerin birçok faaliyet yapabileceği ve kendilerini burada bulabileceği çok özel yerler düşünüyor sayın başkan. Gençlerimiz, sokak yerine buralarda sinemayı, kültürü, sporu, kitap okumayı öğrenirlerse çok daha ilerisi için faydalı olacaktır."

İlk olarak "Sosyete Şaban" filminin seyredileceğini hatırlatan Savaş, rol arkadaşı Kemal Sunal ile 2 filmde oynadıklarını belirterek, Sosyete Şaban'da sırtında Sunal'ı sırtında taşıdığı sahnenin kendisine gerçek olup olmadığının sık sık sorulduğunu anlatıp, o sahnenin gerçek olduğunu söyledi.

- "Yazlık Sinema Günleri"

Bu yıl ilki gerçekleşecek "Yazlık Sinema Günleri"nde ilk olarak sinemaseverlerle buluşan "Sosyete Şaban" isimli filmden önce, Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Kartal Tibet'in biyografisi seyirciye sunuldu.

Etkinlikte sırasıyla "Gelin", "Gülen Gözler", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Sosyete Şaban", "Birleşen Yollar", "Reis Bey", "Çizme", "Minyeli Abdullah" ve "Süt Kardeşler" filmleri seyirciyle buluşacak.

15 Temmuz Şehitler Parkı'nda ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak filmler, 18-27 Ağustos tarihleri arasında her akşam saat 20.30'da başlayacak.