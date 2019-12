İstanbul'dan hayat dolu bir TANGO rüzgarı geçecek 

DÜNYA TANGO GÜNÜ ÖZEL

TÜRKİYE’DE BİR İLK

İSTANBUL KONGRE MERKEZİ’NDE, İSTANBUL’DAN HAYAT DOLU BİR TANGO RÜZGARI GEÇECEK ,

TANGO HAYATTIR

’Saglıklı Yaşam ve Beslenme Fuarı kapsamında Sağlık ve Zindellik için –TTP TANGO TERAPİ PLATFORMU Tango Etkinlik ve Çalıştayları Program Yürütücüsü , Küratörü ve Konuşmacı :H. Çiğdem YORGANCIOĞLU

Tango tarihine isimleri saygınlıkla yazılan Carlos Gardel ve Julio de Caro'nun doğum günü olan 11 Aralık, 1977'den bu yana Arjantin'de ve sonrasında da tüm dünya genelinde tango tutkunları tarafından Dünya Tango Günü olarak kutlanmakta. Bu girizgahla tüm tangoseverlerin DÜNYA TANGO GÜNÜ’NÜ kutlarken Küre Fuarcılık tarafından organize edilen 5 -8 Mart 2020 tarihleri arasında ICC İstanbul Kongre Merkezi’nde Harbiye’de yapılacak olan toplumun her kesimini ilgilendiren zengin bir içeriğe sahip, Sağlıklı ve kaliteli yaşamanın ve doğru beslenmenin; şehir hayatının içerisinde, nasıl? hangi koşullarda? mümkün olacağı konusunda halka rehber olma niteliğinde olan . “Sağlıklı Yaşam ve Beslenme, Fuarında” küratörlüğü Ekonomist gezgin sporcu sanatçı H. Çiğdem YORGANCIOĞLU tarafından yapılan amacı teşhis tedavi ve sağaltım olmayan ve ve çeşitlü bakış açıları sunan bir “Tango Terapi Platformu”nunda da fuarda yeralacağını duyurmak anlamlı olacaktır.

Cigdem Hicran Yorgancioglu ‘nun toplumsal ve evrensel barışın yanısıra toplumda dinamizm, sağlık, yaşam coşkusu eğitim, huzur, refah ve istihdam sağlamaya yönelik sosyal sorumluluk proeleriyle parallel olarak götürdüğü çalışmanın bir devamıdır Tangonun insan sağlığını gerek bedensel gerek zihinsel anlamda zinde tutma ve şifa yöntemlerine ışık tutacaktır bu platform Müziği yorumlamaları ve dinamikleri ile zerafet teknik ve , esneklk potasında eriterek eşsiz stil yaratmış çiftlerin,dans öğrencilerinin, hocaların dansları ve gösterileri platformun en renkli etkinliklerinden biri olacaktır.Bunun yanısıra tangoterapi , tangonun bedensel ve zihinsel sağlığa etkileri konulu bir seri seminerler, atölye ve çalıştaylar dizisi de düzenlenecek,katılımcılar tangonun insan sağlığına değen yüzüne diair farkındallığa adım atacaklardır..

Fuarda Ziyaretçiler; Bu platformda (TTP) Tango şiiriyle Pekin Universitesi ve Guangzhou Belediyesinin davetlisi olarak Türkiye’yi Çin ‘de temsil eden, diplomatik gazeteci, ekonomi muhabiri, ekonomist , sporcu, IT Enerji Sözleşmeleri uzmanı Adli Bilirkişi ve dünya gezilerindeki deneyimlerini TRT de Seyyah programında ve konuk olarak katıldığı TV programlarında anlatan dünya gezgini ve eğitmen sanatçı, ve sosyal dansçı -milonguera olan ve halen İş dünyası çeşitli branşlarında kurumsal eğitimler ve danışmanlıklar veren Hicran Çiğdem Yorgancıoğlu,(1968) ile, 2007’de öğrencileri ile katıldığı (TDSF) Türkiye Dans Sporları Federasyonu müsabakalarında Türkiye Dördüncülüğü ödülüne layık görülen, hukuk müşaviri ve aynı zamanda tango eğitmeni olan Yeşilçam’ın Hababam Sınıfı’nın ünlü yüzüyle ve Hababam Tango-Hababam Boncuk, (Ergun Sözen) ile ,, TDSF Arjantin Tango Branşında bir dönem sorumlu As Başkanlık görevii icra etmiş olan Türkiyeye Arjantin Tangoyu tanıştırıp milonga geleneğini başlatan, Türkiye’de ki ilk Arjantin Tango okulunu (TangoNeon) açan Tangonun hocalarının hocasıyla (Çetin Cengiz) ve partnerı aynı zamanda kızı Tiyatro sanatçısı Şeyma Çetin Cengiz ile, Avignon Festivali Off ve Dublin'de James Joyce Tiyatro Festivali kapsamında Ego-kuantum adlı müzikal oyunu sahneleyen. Fransa'da lirik sanatçı statüsü alan ve Fransız vatandaşlığına kabul edien,. Saraydan kız kaçırma, Sihirli flüt, Kahire Karavanı gibi operalarda baş rol oynayan ve . 2014 Avignon festivalinde Türk Klasik Müziği konserlerini gerçekleştireni. Paris Ile St Louis tiyatrosunda Fransız melodileri ve Alman liedlerini yorumlayan ve . Mademoiselle George müzikli tiyatro oyununda Napoleon'u seslendiren Paris orkestrasının korosundan bir tenör (Ahmet Ortacdağ) ile, 1993 yılında Turkiye’de yeni başlayan danslı moda gösterileri, defileler ve tanıtımlarda baş dansçı - manken ve koreograflık yapmış olan, Türkiye’de bazı gezetelerin açtığı yarışmalarda sinema-TV oyunculuğu kralığı, Best Model 2.liği ve yurt dışında dünyanın en cazibeli erkeği yarışmalarında 1.lik ve 2.lik gibi derecelerne sahip TDSF’nin tango branşı eğitim kurulu üyesi TDSF diplomalı, ilk hakem ve eğitmenlerinden, Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden Fitness branşında 3. Kademe antrenörlük, Arjantin Tango branşında 2. kademe antrenörlük, Karate branşında 4. Dan seviye ve 3. kademe antrenörlük belgelerine sahip Bora Erdem ile ve eşi Didem Kalkan Erdem ((Bora Erdem Dans Café Milongahane). Ile, Farklı kanallarda (CNBC-e, Kanal D, Show TV, TV 8, Show Max, Habertürk vb.) dans gösterileri ve eğitimleri yapmış,. Türkiye'de bir ilk olarak, canlı yayında 8 haftalık bir dans eğitim programı hazırlayıp sunmuş (TV8)., halen yurt içi, yurt dışı organizasyonda konuk eğitmen olarak workshoplar yapmakta olan Milli Eğitim Başkanlığı ve TDSF (Türkiye Dans Sporları Federasyonu) tarafından verilen eğitmenlik ve hakemlik diplomalarına sahip bir dans eğitmeniyle, solist, koreograf TANGOPERA / DANSPERA markalarının sahibi (Kerem Öksüz)’ ile 2017, 2018 Arjantin Tango TDSF Büyükler Kategorisinde 2 kez Türkiye Birincisi olan Profesyonel Freestyle Dansçı, MEB Arjantin Tango Dünya Toplum Dansları Eğitmeni, Pilates 2.Kademe Antrenörü Enis Altan ile ., 2018’de TDSF Türkiye Birinciliğinne Enis Altan (DeSanat) ile birlikte layık görülen , muteber okullarda koreografi ve dans dersleri veren ,, MSGSÜ, İÜ ve Haliç Üniversitesi Konservatuvarlarında öğretim görevlisi ve korrepetitör çalıştıktan sonra halen Okan Üniversitesi Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi ve Defne Demirel Piyano Akademisi London College of Music Yetkili Eğitim ve Sınav Merkezi sanat yönetmeni Defne Demirel (DeSanat) ile Yeşilçam filmlerinde pek çok oyuncuya dans dersleri veren ve Türkiye'de dans eğitmeni ve koreograf dendiğinde ilk akla gelen isimlerden merhum Ümit İris’in dans partnerı ve TRT de siyah beyazdan renkli televizyonlara kadar hocası Ümit İris ile olan eşli dans şovlarının yanısıra sunculuk ve oynadığı filmlerden de tanıdığımız dansçı ve salon dansı sanatçısı Seval Uğur Mutlu, ile, Necdet Koyutürk 'ün bestesi. Papatya tangosuyla,, Öğretim Görevlisi Türkiye Tango ve Kayak Festivalinin organizatörlüğünü yapan, TDSF 2. Kademe Arjantin tango antrenörü , cimnastik ve pilates eğitmeni Dr.Türkan Bulut ile,Profesyonel kariyerlerinin ilk yılında, Tango'nun doğduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 7 ay kalarak geniş müfredatlı dersler alıp ,danseden . Türkiye'de düzenlenen ulusal ve uluslarası yarışmalarda tango yarışmalarında finalist olmuş ve dereceler almış olan (2017 Tango Mundial Preliminaries Salon kategorisi 7.liği, 2018 Tango Mundial Preliminaries Sahne 4.lüğü, 2018 TDSF Tango Şampiyonası Sahne kategorisi 4.lüğü, 2019 Tango Mundial Preliminaries Salon kategorisi 9.luğu) Tangoperest okulu kurucuları Dilara Öz,-Abdullah Çitil çiftiyle, .Tayland’da aldığı Mystical Dance TTC ile Türkiye’nin ilk Mistik Dans Eğitmeni olan . 2015 yılında Hindistan’da 200 saatlik Mystical Yogini TTC ile Ashtanga Vinyasa Yoga Eğitmenliği, 2019 yılında 300 saatlik Svastha Yoga Terapi eğitimlerini tamamlayan 2015 yılında başladığı Dans ve Hareket Terapisi uygulayıcı eğitimine devam eden halen Koza’da,ve yazları Bodrum’da çeşitli mekanlarda, Dans Terapi uygulamaları, Mistik Dans, Yoga, Öz-Sevgi ve Kendini Rahatlatma yöntemleri üzerine etkinlikler ve inzivalar düzenleyen Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu Hande Arabacıoğlu ile ilerleyen yaşında adımarıyla ve duruşuyla tango dansını konuşturan, tango camiasının en saygın beyefendisi platformun onur konuğu avukat Erdoğan Sübar ile ve ismi burada henüz anılmamış olup Platforma katılacak pek çok kanaat önderi, mesleğinin önde gelen eğitmen ve dansçılarıyla , sağlık, spor, ve dans uzmanlarıyla, sanatçı, dansçı, antrenörleriyle fuar süresi boyunca pek çok tangoseverle tanışma imkanı bulacaklardır.

Hababam Sınıfı Boncuk- Ergun Sözen –Çiğdem Yorgancıoğlu İçişleri Baanlığı destekli Yemeni Projesi Belgesel Çekiminden –Sensation Club

Küratör ÇİĞDEM YORGANCIOGLU ‘NDAN TANGO TERAPİ PLATFORMU’NA DAİR MESAJI

Hicran Yorgancioglu ‘nun toplumsal ve evrensel barışın yanısıra refah sağlamaya yönelik proeleriyle parallel olarak götürdüğü çalışmanın bir devamıdır Istanbul Kongre Merkezi’nde Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Fuarı kapsamında gerçekleştrdiği TangoTerapi PALTFORMU Etkinlikleri..Çünkü İnsan ve Toplum gerek zihinsel açıdan metaforik anlamda gerekse bedensel manada sığ nefesle içsel bir huzur yaşayamaz. Tango bir nefestir , nefes almakla başlar. Ve oksieni iyi kullanan bir nefes sıhhattir. Nefesteki oksijeni lüzumsuz harcamamak için göğüs kafesini daraltan zayıf sırt kaslarına veda ederek akçiğerlere azami hava depolamakla başlar tango . Göğüs kafesi serbest hale gelmiştir.Sonra bir duruş. Dik durmak, ağırlığın simetrik şekilde sırasıyla omurlar ve kalça üzerinden yere aktarılmasıdır.Tangoda ve hayatta dik durmanın sırrına varmak sihirli bir değneğin dokunuşunu hissetmek gibidir.

Tangoda partnerinize alan kazandırmayı öğrenmek yaşamda muhatabıınıza alan açmanın önemini hatırlatarak ne çok kapıyı açar belki önünüze. Ayaktaki basınç reseptörlerinden omurlarınıza kaval kemiğinizden kulağın denge algılama merkezine, omuz ekleminden saçınıza ,koltuk altınızdan ellerinize vuucudunuzun tamamı ve onların sıhhati tango ile ilgilidir. Tango yürümektir. Destek bacak ve serbest bacağınızı tanımaktır. Müzikteki pauseları birlikte hissedebildiği partneriyle bağlantısını kopartmaması, tango müziğindeki ritim ile kalbin ritmini uyumlamaktır.”Teşekkür ederim” kelimesinin manası üzerine yeniden düşünmektir tango.

İşlevsellik açısından tendonlar kalbin gevşeme ve kasılması ile eş zamanlılık gösterir.Yani dansta müziğin kabinizin ve partnerinizin kabinin ritmi eşitlendiğinde mucizedir tango

Bilişsel, bedensel , anatomik, duygusal ve sosyal bütünlüğünü kuvvetlendiren insanı mercek atına alan .bilimsel literatürün hareket repertuvarının genişletmeye yönelik pek çok çalışmasına da ışık tutan ve beden zihin farkındalığını artran doğaçlama ve yaratıclığın yanısıra Kinestetik algılama ve öğrenme gibi konularla Tango Terapi Etkinliklerinde kendisne ait i konuşmaları, presentasyonları ve çalıştaylarını fuar katılımcılarıyla paylaşacağımı ve bunu alanında uzmanları da katarak yapacağımı umduğum için heyecanlıyım.

Etkinliğin amacı, TANGOTERAPİ ve TANGO dünyasına uzaktan yakına çeşitli yakınlık mesafelerinde olanları yeni bakış açıları, yöntem ve tekniklerinde yerleşik durumu ve yeni trendleri paylaşmak olarak özetlemek mümkün.

TANGO TERAPİ PLATFORMU tangoterapi ve tango ile Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam özeli üzeinden farklı temalar kapsamında İstanbul ve diğer şehirlerden katılacak okul , maestro, akademisyen,uzman ve sanatçılarla . yeni fikirler sunarak fuar katılımcılarına yepyeni bir bakış açısı getiriyor.

Müziği yorumlamaları ve dinamikleri ile zerafet teknik ve , esnekli potasında eriterek eşsiz stil yaratmış çiftlerin,dans öğrencilerinin hocaların dansları ve gösterileri platformun en renkli etkinliklerinden biri olacaktır. lardır. Güzel, tutkulu ve yetenekli tango için mükemmel malzemeler oluşturmak üzere zerafeti teknikle, esneklikle ve toplumsal yararlılıkla birleştirmeye istekli benimle bu yolculukta birlikte yürüyen tüm tango sevdalısı değerli dostlara teşekkürlerimle .

Fotograf : Hicran Cigdem Yorgancioglu Buenos Aires –La Viruta Tango Club Mart 2011

Henüz Tango ile tanışmadan Maestro ile ilk tango dansı

