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İstanbul Devlet Opera ve Balesi "kardeşlik" çağrısı yaptı

- İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Arıkan: - "İnsanlar insanlara, toplumlar toplumlara zarar veriyor. Halbuki din, dil, ırk, renk gözetmeden insanların kardeşliği için bir çağrıyı, burada büyük bir kalabalıkla paylaşmak istedik"

İstanbul Devlet Opera ve Balesi

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en önemli klasik müzik bestecilerinden Ludwig van Beethoven'ın "9. Senfoni" isimli eseri, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından "kardeşlik" için yorumlandı.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeki konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, eserin, felsefi olarak çok önemli olduğunu belirterek, Beethoven'ın, kulağının duymadığı son döneminde böylesine önemli bir başyapıtı bestelediğini anlattı.

Arıkan, senfonide insan sesini kullanan Beethoven'ın müzikte devrim yaparak, kendisinden sonra gelen bestecilere de çok önemli bir kapı açtığını ifade ederek, sanatçının arkasından gelen romantik dönem bestecilerinin de senfonilerde insan sesini kullandığını söyledi.

Eserin güncelliğini yitirmediğini vurgulayan Arıkan, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki dünyada hep kötülükler yaşanıyor. İnsanlar insanlara, toplumlar toplumlara zarar veriyor. Halbuki din, dil, ırk, renk gözetmeden insanların kardeşliği için bir çağrıyı, burada büyük bir kalabalıkla paylaşmak istedik. Zorlu'da iki bin kişi salonu doldurdu. Ben idareci olarak her zaman heyecanlanıyorum ama bugün aynı zamanda sahnedeyim. Ayrı bir heyecanım var. Sanatçılar da heyecanlı."

Suat Arıkan, sıra dışı bir konser gerçekleştireceklerini belirterek, "Beethoven'ın bu eserinde koro çok önemli. Oldukça da zor bir koro eseri. Bu yüzden daha önce bizde çalışan duayenimiz koro şefi Gökçen Koray'dan yardım istedik. O da yardımlarını esirgemedi ve İstanbul Senfoni Orkestrası'nın korosuyla bize katıldı. İDOB korosu ve orkestrasıyla bir araya geldi. Yaklaşık 180 kişilik bir koro oluşturduk." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu Sanat Yönetmeni Cemi'i Can Deliorman'ın şefliğinde gerçekleşen konserde, Paolo Villa, Gökçen Koray ve Seval Irmak koro yönetmeni olarak sahne aldı. Dilruba Akgün, Nesrin Gönüldağ, Bülent Külekçi ve Suat Arıkan da solist olarak konserde sahneye çıktı.

Oleksandr Samoylenko'nun başkemancı olarak yer aldığı konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

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BaleİDOBOperaSuat Arıkan
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