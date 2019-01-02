İstanbul Marriott Hotel Şişli, Aziz Nesin’in 103. Yaş Davetine Ev Sahipliği Yapıyor Nesin Vakfı, büyük ustanın doğum gününü 11 Ocak’ta bağış gecesiyle kutluyor.

Aziz Nesin’in 103’üncü yaşına Şevval Sam şarkıları eşlik edecek

Usta yazar ve düşünce insanı Aziz Nesin’in 103’üncü yaşı, büyük ustanın “en büyük eserim” dediği Nesin Vakfı’nı geleceğe taşımak için 11 Ocak Cuma günü İstanbul Marriott Hotel’de düzenlenecek bağış gecesiyle kutlanacak.

Artık geleneksel hale gelen ve Fazıl Say’dan Nükhet Duru’ya her yıl birbirinden önemli sanatçıların destek verdiği gecede bu yıl da Şevval Sam sahne alacak. Ev sahipliğini Ali Nesin’in üstlendiği bağış gecesinin tüm geliri Nesin Vakfı’nın yeni projelerine aktarılacak.

Bağış gecesi sayesinde, Aziz Nesin tarafından, kurulduğu 1973’ten bu yana Çatalca’da yüzlerce çocuğa barınma ve eğitim olanağı sunan Nesin Vakfı’nın yeni projeleriyle daha çok kişiye ulaşması hedefleniyor.

Nesin Vakfı çocukları sahnede

Bağış gecesinde Şevval Sam’dan önce Nesin Vakfı çocukları da sahne alacak. Vakıfta ilgi alanlarına yönelme ve pek çok alanda eğitim alma fırsatı bulan çocuklar, Aziz Dede’lerine sunacakları mini keman dinletisiyle seslenecek.

Çocukların vakıftaki atölyelerde ürettiği hediyelik eşyalar ile Aziz Nesin kitapları da kokteyl boyunca giriş salonundaki standlardan satın alınabilecek.

Bu özel geceye tanıklık etmek ve Nesin Vakfı’na destek olmak isteyenler için hazırlanan sınırlı sayıda davetiye, vakfa yapılan bağışlarla sunuluyor.

