İstanbul Modern Sinema’da Biz de Varız!

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A. Ş.’nin katkılarıyla Türkiye sinemasının bu yılın öne çıkan filmlerini bir araya getirdiği Biz de Varız! programının bu yıl yedincisini düzenliyor. Biz de Varız! programı 29 Kasım-16 Aralık 2018’de sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Toplumda “öteki” olana yer açan, yeni bir dil, kimlik veya temsil arayışına girişen filmlerden oluşan program, öyküleri ve sinema arayışlarıyla çok sesli bir seçki sunuyor.



Ödüllü filmler



Seçkide dünya prömiyerini gerçekleştirdiği Locarno Film Festivali’nden Ecumenical ve Fipresci, Adana Film Festivali’nden En İyi Film, Ulusal Yarışma’dan ise En İyi Senaryo ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini alan ve geleneksel toplumda kadının sesini ve sessizliğini işleyen Sibel yer alıyor.

Programda Ramin Matin’in Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştiren, İstanbul’un çıkışsızlığını kara komedi tarzında anlatan Son Çıkış ile dünya prömiyerini 68. Berlin Film Festivali’nin Forum bölümünde yapan ve döngüsel bir rüya üzerinden kaybolan kardeşinin izini süren bir kadının hikayesini perdeye aktaran Burak Çevik’in ilk uzun metrajı Tuzdan Kaide ile Hüseyin Tabak’ın, Yılmaz Güney'e saygı duruşu niteliğindeki belgeseli Çirkin Kral Efsanesi de bulunuyor.



Türkiye’nin ilk punk film: Arada



Mahmut Fazıl Coşkun’un 75. Venedik Film Festivali'nden Jüri Özel Ödülü ile dönen ve 1963’teki darbenin İstanbul Radyosu’ndan ilan edilmesini planlayan dört askerin yolculuğunu anlatan Anons, dünya galasını !f İstanbul’da yapan ve kendini “Türkiye’nin ilk punk filmi” olarak tanımlayan Mu Tunç’un filmi Arada, Rojda Akbayır’ın kişisel tarihine ait parçalarını tamamlamak, ailesi ile yüzleşmek için çıktığı yol filmi Parçalar da Biz de Varız! programında izleyiciye buluşuyor.

Gösterimler her yıl olduğu gibi bu yıl da filmlerin yönetmen ve ekiplerinin katılımıyla gerçekleşiyor.



Biz de Varız! Programı



29 Kasım – 16 Aralık



ANADOLU TURNESİ



13 Aralık 19.00, 16 Aralık,17.00

Yönetmen: Can Eskinazi, Deniz Tortum

Oyuncular: Cem Celal Bilge, Mert Coşar, Mustafa Aydın

2014’ün yaz aylarında amatör bir rock grubu, müziğini daha geniş kitlelerle paylaşabilmek için Türkiye turnesine çıkar. Kimi zaman bir kafenin bahçesinde, kimi zaman bir parkta, kimi zaman da doğanın ortasında kurulup konserler vereceklerdir. Birbirinden farklı coğrafyalarda yaşayan ve birbirinden farklı kültürlere sahip insanlara ulaşacak müzikleri ise yer yer yeni hayranlar kazanacak, yer yer de garipsenecektir. Yönetmenler Can Eskinazi ve Deniz Tortum, bir yandan sevdikleri müziğe tutkuyla bağlanan ve yaşadıkları dünyaya umutla bakan gençlerin hikâyesini anlatırken bir yandan da Türkiye’nin içinden geçtiği bir döneme sıcak, samimi ve esprili bir bakış atıyor.



ANONS



29 Kasım, 15.00; 9 Aralık 15.00

Yönetmen: Mahmut Fazıl Coşkun

Oyuncular: Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç

Mahmut Fazıl Coşkun’un dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan son filmi Anons, 1963’te darbe girişimi sırasında tek görevleri İstanbul Radyosu’na girerek darbeyi ilan etmek olan dört askerin trajikomik hikâyesini anlatıyor. Ordudan tasfiye edilmiş bu dört asker, gece boyunca bir yandan Ankara’ya ulaşmaya çalışıp diğer yandan sokaklarda tankların geçmesini ve darbenin tam gaz gerçekleştiğini görmeyi beklerken, radyodaki anonsu gerçekleştirmelerinin önüne türlü engeller çıkacaktır. Üzerlerindeki üniforma ve ellerindeki silahların verdiği özgüvenle her kapıyı açabileceklerine inancı tam olan bu askerleri zaman zaman oldukça komik durumların da ortaya çıkacağı, uzun bir gece beklemektedir.



ARADA



2 Aralık 17.00; 15 Aralık 17.00

Yönetmen: Ali Kemal Çınar

Oyuncular: Osman Çınar, Fatma Yıldız, İhsan Şakar

Son yıllarda kendine özgü sinema diliyle tanıdığımız Ali Kemal Çınar’ın dördüncü uzun metrajı Arada, iki işi bir arada yapamamaktan dolayı hayatında çeşitli terslikler yaşayan Osman’ı takip ediyor. Bir şeyler yiyip içerken ya da araba kullanırken aynı zamanda sohbet edemeyen Osman, ana dili Kürtçeyi anlasa da konuşamıyor ve ikinci dili Türkçeyi de konuşuyor ama anlayamıyor. Hayatındaki bu aksaklık, artık evlenmek isteyen Osman’la tanıştığı eş adayları arasında da sorunlara yol açmaya başlıyor. Osman tüm hayatını etkileyen bu can sıkıcı durumundan kurtulmak için bir müşterisinin yardım teklifini kabul etmesiyle sorununu aşma yolunda somut bir adım atıyor.

Yönetmen Ali Kemal Çınar, 15 Aralık Cumartesi saat 17.00’deki seansla katılarak izleyicilerle buluşacak.



ARADA



8 Aralık 17.00; 13 Aralık 17.00

Yönetmen: Mu Tunç

Oyuncular: Burak Deniz, Büşra Develi, Eriş Akman

Ozan, 1990’lı yılların İstanbulu’nda genç bir punk’tır. Yurtdışına yerleşerek istediği müziği yapmayı ve bir albüm çıkarabilmeyi hayal etmektedir. Kaset dükkânı sahibi bir arkadaşının ona Kaliforniya’ya gitmesini sağlayacak gizemli bir biletten bahsetmesi üzerine, kız arkadaşı Lara ile beraber bu bilete ulaşabilmek için nargilecilerden ev partilerine, diskolardan grind konserlerine uzanan, şehrin bin bir çehresiyle temasa geçecekleri çılgın bir arayışa girişeceklerdir. Mu Tunç, kendi büyüme hikâyesinden ilham alarak çektiği bu ilk uzun metrajlı filminde, hayaller ve gerçekler arasında kalan gözü pek iki aşığın yaşadıkları şehirle hesaplaşmalarını sürükleyici bir dille anlatıyor.

Yönetmen Mu Tunç gösterimlere katılarak izleyiciyle buluşacak.



BORÇ



29 Kasım, 17.00; 16 Aralık, 15.00

Yönetmen: Vuslat Saraçoğlu

Oyuncular: Serdar Orçin, İpek Türktan Kaynak, Rüçhan Çalışkur

Tufan, karısı ve kızıyla birlikte Eskişehir’de yaşayan ve küçük bir matbaada çalışan sıradan bir adamdır. Yan komşuları Huriye teyze bir gece aniden rahatsızlanınca onu hastaneye götürür. Bir süre yalnız kalmaması gerektiğini öğrendiklerinde ise Huriye Teyze’ye evlerinde bakmak için karısını ikna eder. Matbaadan zamanında maaşını alamayan ve hasta komşusunun misafirliği uzadıkça çıkmaza sürüklenen Tufan’ın “iyilik” sınırı nereye kadar gidecektir?İnsanlar neden iyilik yapar? İyilik yaptıklarında karşılığında bir şey beklerler mi? Ya beklentileri gerçekleşmezse ne olur? İstanbul Film Festivali’nde En iyi Film ödülüne layık görülen Borç, hayatımızda her gün baş başa kaldığımız sorulara içten ve yalın olduğu kadar derinlikle de yaklaşan bir ilk uzun metraj.

Yönetmen Vuslat Saraçoğlu gösterimlere katılarak izleyiciyle buluşacak.



ÇİRKİN KRAL EFSANESİ



29 Kasım 19.00; 1 Aralık 17.00

Yönetmen: Hüseyin Tabak

Öğrencilik yıllarından itibaren Yılmaz Güney üzerine bir belgesel yapmanın hayalini kuran Hüseyin Tabak, toplam yedi yıl süren hazırlık, çekim ve montaj sürecinden sonra Çirkin Kral’ın Efsanesi adlı belgeseliyle karşımızda. Yılmaz Güney’in annesi, ablası, kızı, eski eşi Nebahat Çehre, eşi Fatoş Güney’in yanı sıra Costa Gavras, Michael Haneke, Yılmaz Atadeniz, Duygu Sağıroğlu gibi tanınmış yönetmenler ve çalışma arkadaşlarıyla yaptığı içten röportajlar ve arşiv görüntüler eşliğinde efsaneleşmiş sanatçı Yılmaz Güney’i izliyoruz. Senaristliği, yönetmenliği ve oyunculuğu kadar devrimci ve aktivist kişiliğini de öne çıkaran belgeselde Yılmaz Güney’in kişiliğinin de tüm yönleri perdeye taşınıyor. Çirkin Kral Efsanesi, hapiste geçirdiği yıllarda bile senaryolarını yazmaya, hapisten film yönetmeye ve tutkularının peşinden gitmeye devam eden, adı gibi “yılmaz” bir efsaneye saygı duruşu niteliğinde, çarpıcı bir hayatın hikâyesi.



GÜVERCİN



2 Aralık, 13.00; 13 Aralık 13.00

Yönetmen: Banu Sıvacı

Oyuncular: Kemal Burak Alper, Ruhi Sarı, Demet Genç

Adana’nın kenar mahallelerinde ablası ve ağabeyiyle yaşayan Yusuf, içine kapanık bir gençtir. Hayattaki en büyük tutkusu evlerinin terasında beslediği güvercinleri olan Yusuf, onlardan ayrı kaldığında özlemle yanlarına koşar, kendi evinde yatmak yerine onların yanında uyumayı ve hatta yıkanmayı tercih eder ve pek kimselerle konuşmaz. Ağabeyinden güvercinlerle uğraşmak yerine çalışıp para kazanması gerektiğiyle ilgili baskılara bir süre sonra boyun eğer ve oto sanayide bir işe girer. Yusuf’un işe başlaması hayatın gerçekleriyle yüzleşmesi anlamına da gelecektir. Dünya prömiyerini 68. Berlin Film Festivali’nde yapan Güvercin, Sofya Film Festivali’nden de En İyi Yönetmen ödülüyle döndü.



HALEF



1 Aralık 15.00; 6 Aralık 13.00

Yönetmen: Murat Düzgünoğlu

Oyuncular: Muhammed Uzuner, Baran Şükrü Babacan, Güler Ökten

Aslen Adanalı olan Mahir, bir süredir İstanbul’da yaşayan bir matematik öğretmenidir. Portakal hasadı sırasında annesine yardım etmek için memleketine geri dönen Mahir, yıllar önce ölen ağabeyinin reenkarnasyonu olduğunu iddia eden Halef’i ısrarla reddeder. Köydeyse birçok kişi Halef’e inanır, hatta Halef’in “önceki hayattaki” hem de bu hayattaki annesi de durumu kabullenmiştir. Hayata mantık penceresinden bakan ve İstanbul’da yaşamaktan gelen kentli refleksleriyle bu durumu saçma bulan Mahir bile kendini köydekilerin mistik olana besledikleri derin inanç karşısında doğrularını ve inanışlarını sorgularken bulacaktır.

Yönetmen Murat Düzgünoğlu gösterimlere katılarak izleyiciyle buluşacak.



KAR



1 Aralık 13.00

Yönetmen: Emre Erdoğdu

Oyuncular: Hazar Ergüçlü, Ozan Uygun, Halil Babür

Müzeyyen, yirmili yaşlarında olmasına rağmen liseye devam eden, fakat okulla ilgilenmekten çok kendisi gibi problemli aile ilişkilerinden gelen arkadaş grubuyla vakit geçiren “kayıp” bir gençtir. Annesiyle yaşamasına rağmen onunla neredeyse hiç ilişkisi olmayan Müzeyyen’in daha önce hiç tanışmadığı, yalnızca varlığından haberdar olduğu kardeşi Ali aniden çıkagelir. İlk başta başından savmaya kararlı olduğu, babasıyla birlikte rahat bir burjuva yaşamı sürdüğü için suçladığı Ali ise ablasının peşini bırakmamakta kararlıdır. Zamanla ablası tarafından kabul görmeyi başaran Ali, Müzeyyen’i Bolu’ya götürüp kendisiyle aynı fırsatlara sahip olabileceğine ikna etmeye çalışacaktır. Emre Erdoğdu imzalı Kar, kardeşlik, anne-baba- çocuk ilişkisi ve toplumsal cinsiyet üzerine çarpıcı bir ilk film.

Yönetmen Emre Erdoğdu gösterime katılarak izleyiciyle buluşacak.



ONUN FİLMİ



29 Kasım 13.00; 15 Aralık 13.00

Yönetmen: Merve Bozcu, Su Baloğlu

Sinema dalında yüksek lisanslarını bitirmiş ve akademisyenliğe yönelmeyi düşünen iki genç, Merve ve Su, önce bir kitap projesi olarak başlayan araştırmalarını belgesele dönüştürmeye karar veriyorlar. “Türkiye’de sinema sektöründe kadın olmak ne demek?” sorusuna deneyimli kadın yönetmenlerle yaptıkları röportajlar yoluyla cevap arıyorlar. Onun Filmi, bu iki gencin de ilk yönetmenlik deneyimi oluyor ve süreç boyunca kendi deneyimlerini de belgeselin çekim süreciyle birlikte belgelemeyi unutmuyorlar. Ortaya kişisel ve samimi olduğu kadar ilgi çekici bir “belgesel içinde belgesel” çıkıyor.

Yönetmenler Merve Bozcu ve Su Baloğlu 15 Aralık Cumartesi saat 13.00’teki gösterime katılarak izleyiciyle buluşacak.



PARÇALAR



2 Aralık, 15.00; 6 Aralık, 17.00

Yönetmen: Rojda Akbayır

Rojda Akbayır, ilk filmi Parçalar’da kişisel bir yolculuğa çıkıyor. Hozat’tan İzmir’e, Fransa’dan Almanya’ya uzanan bu yolculukta çok küçük yaştan beri hiç görmediği babasıyla yeniden bir araya geliyor. Kişisel tarihiyle olduğu kadar Türkiye’nin yakın tarihiyle de yüzleşen bu dokunaklı belgesel aidiyet, aile, kimlik ve göç gibi konuları aile fertlerinin kişisel tarihleri üzerinden irdeliyor. Akbayır kendi deyimiyle ailesinin yaşadığı ama kendisinin tanık ya da mağdur olmadığı travmaların peşinden giderken bu ağrılarla baş etmenin yollarını da bulmaya çalışıyor.

Yönetmen Rojda Akbayır gösterimlere katılarak izleyiciyle buluşacak.



SİBEL



15 Aralık, 15.00

Yönetmen: Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti

Oyuncular: Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil, Emin Gürsoy

Dünya prömiyerini gerçekleştirdiği Locarno’dan Adana ve Ulusal Yarışma’ya bir çok festivalden çok sayıda ödül kazanan Sibel, Karadeniz’de ıslık diliyle iletişim kuran bir dağ köyünde babası ve kız kardeşiyle yaşayan dilsiz bir kadının ormanda karşılaştığı bir kaçağa yardım etmesiyle değişen hikayesini izliyor. Geleneksel toplumda kadının sesini ve sessizliğini işleyen film masal öğeleriyle konusunu şiirselleştirirken, fiziksel oyunculuğuyla öne çıkan Damla Sönmez’i bir an yalnız bırakmayan kamerasıyla izleyiciyi Sibel’e kilitliyor.



SON ÇIKIŞ



8 Aralık 15.00; 16 Aralık, 13.00

Yönetmen: Ramin Matin

Oyuncular: Deniz Celiloğlu, Gizem Erdem, Ezgi Çelik

Ramin Matin’in dünya prömiyerini 31. Tokyo Film Festivali’nde yapan son filmi Son Çıkış, İstanbul’un keşmekeşine artık daha fazla dayanamayan Tahsin’in ani bir kararla çıktığı “destansı” yolculuğu anlatıyor. Bir sahil kasabasına yerleşip İstanbul’dan ve beraberinde gelen tüm dertlerinden kurtulma hayaliyle yola koyulan Tahsin’in başına gelmedik kalmıyor. İstanbul’un gittikçe çoğalan betonunun ağırlığını ve nefes aldırmayan atmosferini iliklerinizde hissedeceğiniz filmin birçok yerinde kahkaha da kaçınılmaz.

Yönetmen Ramin Matin ve Yapımcı Emine Yıldırım 8 Aralık Cumartesi saat 13.00’teki gösterime katılarak izleyiciyle buluşacak.



TAKSİM HOLD’EM



8 Aralık, 13.00; 13 Aralık ,15.00

Yönetmen: Michael Önder

Oyuncular: Kenan Ece, Damla Sönmez, Berk Hakman

Alper evinin hemen yakınındaki protestolara katılmak yerine evde kalıp arkadaşlarıyla sözleştiği gibi poker oynama konusunda kararlıdır. Ancak oyun için evine gelen arkadaşları, tıpkı protestolara katılmak için sokağa çıkan nişanlısı Defne gibi, Alper’in bu konudaki vurdumduymazlığına anlam veremezler. Tek ayağından yaralanmış halde yabancı bir genç adam tarafından eve getirilen Defne ve polis müdahalesinden kaçan iki kişinin de Alper’in tüm itirazlarına rağmen eve sığınmasından sonra olayları görmezden gelmek zorlaşacaktır. Poker masasında gece ilerledikçe eylemlere katılıp katılmamak, polisin tutumu, kurallar, haklar ve adalet gibi konulardaki tartışmalar derinleşecektir.

Yönetmen Michael Önder gösterimlere katılarak izleyiciyle buluşacak.



TUZDAN KAİDE



6 Aralık, 15.00; 9 Aralık, 13.00

Yönetmen: Burak Çevik

Oyuncular: Zinnure Türe, Dila Yumurtacı, Esme Madra

Mağarayı andıran bir odada yaşayan ve zamanda donup kalmış otuzlu yaşlarındaki lanetli bir kadın, yıllardır kendisinden haber alınamayan ikiz kardeşini arar. Şehrin tekinsiz yerlerinde sürdürdüğü bu arayışta eski bir televizyon tamircisi, iblislerin musallat olduğunu söyleyen bir sandalcı ve terkedilmiş bir botanik bahçeye bakan biriyle de sohbet eder. Zamanı ve mekânı belirsiz ancak kendine özgü bir gerçekliği olan bu yolculukta aynı rüya yeniden ve yeniden anlatılmaktadır. Burak Çevik’in deneysel ve avangart bir anlatımla çektiği bu ilk uzun metrajlı filmi, dünya prömiyerini 68. Berlin Film Festivali’nin Forum bölümünde yaptı.

Yönetmen Burak Çevik 9 Aralık Pazar saat 13.00’teki gösterime katılarak izleyiciyle buluşacak.



YOL KENARI



6 Aralık, 19.00; 9 Aralık, 17.00

Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu

Oyuncular: Tansu Biçer, Nalan Kuruçim, Taner Birsel, Ercan Kesal

Adsız bir sahil kasabasında yaşayan adsız kasabalılar, nereden geldiği anlaşılamayan sürekli bir uğultu ve denizde çok açıklarda demirlemiş günlerdir bekleyen bir gemi. Bunlara eşlik eden esrarengiz ölümler, soğukkanlılıkla eşlerini öldüren kasabalılar ve gizemli doğa olayları. Tüm olup bitenden tedirgin kasabalılara karşılık oraya çalışmak için geldiğini söyleyen ve alametlerden pek etkilenmişe benzemeyen, kendi halinde bir adam. Tek derdi hoşlandığı hemşireyle biraz vakit geçirmek olan adamın sırtındaki lekeyi fark eden hemşire, kasabanın gergin sakinlerine haberi yayınca genç adamın kim olduğuyla ilgili şüpheler çoğalıyor. Usta oyuncu kadrosu ve seyir keyfini perçinleyen görüntülerle etkisinden bir süre çıkamayacağınız, deccal ve mehdi üzerine çarpıcı bir hikâye.