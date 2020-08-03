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İstanbul Modern’den Çocuklara Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu

Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu'nda bu hafta Çocuklar, İstanbul Modern’in Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu’na Türkiye’nin her yerinden katılarak, müze uzmanlarıyla evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştiriyor. Geo Resimler, Gölgelerle Sanat ve Benim Harflerim adlı atölyeler çocukları bekliyor

İstanbul Modern’den Çocuklara Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu

Geo Resimler

Geometri nasıl ortaya çıkmış? İnsanlar geometrik şekilleri neden tasarlamışlar? Mimarlar ve sanatçılar geometriden nasıl yararlanmışlar?

Atölye çalışması “Sanatçı ve Zamanı” sanal turunun gösterimi üzerinden, bu turda yer alan Adnan Çoker’in “Macenta, Kare” ve “Yarım Küreler II”, Seyhun Topuz’un “Kırmızı V”, Erdağ Aksel’in “Suzan II” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örneklerin ve papirüsler, piramit yapılar, ağaç yaprakları, kozalaklar gibi görsellerin yer aldığı bir sunumu izleyerek geometrinin kültürel ve sanatsal uygulamalarını keşfediyorlar. Programın sanat uygulamasında ise çocuklar, müze uzmanını izlerken farklı geometrik şekiller keserek, bu şekillerle kompozisyonlar oluşturuyorlar.

05 Ağustos 2020

4-7 yaş 11.00

8-12 yaş 14.00


Gölgelerle Sanat

Gölge nedir? Nasıl oluşur? Heykeltıraşlar gölgeyi nasıl kullanır? Gölgenin resmi olur mu? Işık ve gölge görüntüyü nasıl etkiler?

Atölye çalışması “Sanatçı ve Zamanı” sanal turunun gösterimi üzerinden, bu turda yer alan Olafur Eliasson’un “Your solar nebula” ve “Red emotional globe”, Sarkis’in “Masumların Vitrayları” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örnekler üzerinden bir sunumu izleyerek heykel, resim, fotoğraf, sinema ve animasyon alanlarında ışık ve gölgenin sanatçılar tarafından nasıl ele alındığını değerlendiriyor. Programın sanat uygulamasında ise çocuklar, müze uzmanının yağlı pişirme kâğıdı ve renkli kartonlarla gölge resimler oluşturmasını izlerken kendi sanat üretimlerini gerçekleştiriyor. Programın son aşamasında çalışmalarının farklı ışıklarda nasıl değiştiğini gözlemliyorlar.

06 Ağustos 2020

4-7 yaş 11.00

8-12 yaş 14.00

Benim Harflerim

Yazı ne işe yarar? Resim yaparak yazı yazabilir miyiz? Yazı neden icat edilmiş? Kendi yazımızı tasarlayabilir miyiz?

Atölye çalışması “Sanatçı ve Zamanı” sanal turunun gösterimi üzerinden, bu turda yer alan İnci Eviner’in “Yeni Vatandaş I-II-III”, Hüseyin Bahri Alptekin’in “Tremor, Rumour, Hoover”, Doug Aitken’ın “KÖTÜ” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek yazının icadı, hiyeroglifleri ve yazıyı sanat çalışmalarında kullanan sanatçılar hakkında bilgiler ediniyorlar. Programın sanat uygulamasında ise çocuklar, kendilerine sesleri, kelimeleri hatta cümleleri temsil eden şekiller tasarlayıp, bu şekillerle resimlerini oluşturuyorlar.

07 Ağustos 2020

4-7 yaş 11.00

8-12 yaş 14.00

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Anahtar Kelimeler:
Geo ResimlerSanatçı Ve ZamanıAdnan ÇokerMacentaKareYarım Küreler IISeyhun TopuzKırmızı VSuzan II
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