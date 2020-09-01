İstanbul Night Flight 2020 tarihleri düzenlendi

Turkcell Platinum’un ana sponsorluğunda, Events Across Turkey organizasyonuyla düzenlenecek “Turkcell Platinum İstanbul Night Flight” konserlerinin tarihleri pandemi koşulları göz önüne alınarak yeniden düzenlendi. Konserler 29 Ekim 2020 - 22 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek konserlerinin sonucusu ise şaşırtıcı anıtsal mimarisiyle 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren ve dünyanın bilinen en eski ve en büyük tapınma (kült) merkezi sayılan Göbeklitepe’de gerçekleşecek. Konserler serisinde müzikseverler dünyanın önde gelen sanatçılarının eserlerini Turkcell Platinum’un Ana Sponsorluğunda dinleme şansı bulacaklar. Müzikseverler konserleri salonun yanı sıra TRT 2 ekranlarından da canlı olarak takip edebilecek.

Birbirinden Önemli İsimlerle Müzik Şöleni

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ve Göbeklitepe’de gerçekleşecek “Turkcell

Platinum İstanbul Night Flight” ve “Turkcell Platinum Sound Flight - Symphony” konser serileri kapsamında müzikseverler, Burgan Bank’ın da katkılarıyla; An Epic Symphony & Hayko Cepkin § Mercan Dede, Mazhar Alanson,Funda Arar ve Karsu, dünyaca ünlü Şef Jürgen Bruns yönetiminde Berlin Symphony Chamber Orchestra, her zamanki gibi özel quartet ekibiyle Karsu, Salzburg Symphony Chamber Orchestra ve Grammy sahibi ve otoritelerce enstrümanında en iyisi olarak nitelendirilen Yo-Yo Ma ile buluşacaklar.

Yıldızlar TRT 2 Ekranlarından da Takip Edilebilecek

Her yıl olduğu gibi salonda yapılacak konserler, pandemi koşulları da göz önüne alınarak daha çok müziksevere ulaşması için bu sezon boyunca TRT 2 ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak.

Konserler COVID-19’a Karşı Alınan Önlemlerle Yapılacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19’a karşı uygulanan kontrollü normalleşme sürecinde belirtilen önlemler kapsamında konser öncesi ve sonrası salonun dezenfekte edilmesi, etkinliğin maske takılarak takip edilmesi, oturma düzeninin sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılması, salonların havalandırılması vb. gibi koşullar sağlanarak yapılacak konserler, müzikseverlerin daha güvenilir bir ortamda vakit geçirmesine olanak sağlayacak.



Turkcell Platinum İle Avantajlı Konserler

Turkcell Platinum’un ana sponsorluğunda, Events Across Turkey organizasyonuyla düzenlenecek “Turkcell Platinum İstanbul Night Flight” konserlerinin biletleri ise biletix.com.tr’den ve etkinlik günleri etkinlik gişesinden temin edilebilecek. Turkcell Platinum müşterileri ise İstanbul Night Flight 2020 konserlerine indirimli fiyattan katılabilme şansı yakalayacak. İstanbul Night flight için Platinum müşterilere %20 indirim, Sound Flight için ise Platinum müşterilerine %15, Platinum Black müşterilerine %25 indirim sunulacak. İndirimli bilet için Turkcell Platinum uygulamasından alınan şifre, Biletix üzerinden bilet alımlarında kullanılabilecek.

Events Across Turkey, ayrıca sezon boyunca Biletix biletini ibraz eden seyircilerine Green Motion Car Rental’dan yapacakları araç kiralamalarda %20 indirim hakkı da sunacak.