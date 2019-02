İstanbul uluslararası kültür ve sanat festivali

ISTANBUL’74’ün kurucuları Demet Müftüoğlu Eşeli ve Alphan Eşeli, Dünyaca ünlü moda markası Fendi ailesinin dördüncü kuşaktan üyesi Delfina Delettrez Fendi ve döneminin en önemli İtalyan sanatçıları arasında gösterilen Nico Vascellari’nin ortak küratörlüğünde hayata geçecek olan IST. 19 ROME, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen yaratıcı isimlerini Haziran ayında Roma’da buluşturmaya hazırlanıyor.



IST. Festival’in ilk yurt dışı edisyonunun duyurusu için 7 Şubat’ta New York’taki Waverly Inn restoranda Demet Müftüoğlu Eşeli & Alphan Eşeli ve Delfina Delettrez Fendi & Nico Vascellari ev sahipliğinde bir yemek düzenlendi. Yemeğe katılanlar arasında Waris Ahluwalia, Anja Rubik, Bee & Francesco Carrozzini, Johan Lindeberg, Paul & Sophie Sevigny, Alexandra Agoston, Chris Colls gibi isimler vardı.



Multidisipliner bir sanat ve kültür festivali olarak üç gün boyunca şehrin farklı mekanlarında herkesin katılımına açık olarak düzenlenen ve farklı sanatsal ifade araçlarının yer aldığı IST. Festival, dünyanın en heyecan verici kültürel etkinlikleri arasında yer alıyor.



Bu yılki festivalin teması “Hakikat Sonrası Çağda Sanatsal İfade” olarak belirlendi. İçinde yaşadığımız sürekli değişim halindeki fiziksel ve dijital ortamlara odaklanan IST. 19 ROME, bizi çevreleyen yaşam alanlarındaki bu sürekli değişimin yaratıcı zihni ve onun sanatsal ürünlerini etkileme biçimlerini araştırmayı amaçlıyor. Gerçeklik ve simüle edilmiş gerçeklik arasındaki varoluşsal mücadele, festivalde günümüzün kültür ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla yorumlanacak.



ISTANBUL’74 tarafından 2010’dan beri düzenlenen ve her sene merakla beklenen IST. Festival; sanat, film, moda, tasarım, mimari, performans, müzik ve edebiyat gibi alanlardan önde gelen pek çok ismi kültürlerarası diyaloglara öncülük etmek, geniş bir izleyici kitlesiyle açık bir tartışma ortamında buluşarak yaratıcılık ve inovasyonun kültüre olan etkisini değerlendirmek üzere bir araya getiriyor. Üç gün boyunca süren paneller, konuşmalar, gösterimler ve sergilerin yer aldığı festival, sanatçılar ve toplum arasında bir köprü kurmayı amaçlıyor.



Ses getiren festivalin geçtiğimiz yıllardaki katılımcıları arasında; Gore Vidal, Zaha Hadid,Harvey Keitel, Abel Ferrara, Stephen Frears, Terry Gilliam, Tilda Swinton, Serra Yılmaz,Franca Sozzani, Ferzan Özpetek, David Adjaye, Peter Beard, Anton Corbijn, JR, ZülfüLivaneli, gibi isimler yer alıyor.



Festival takvimi ve programıyla ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

IST. Festival ile ilgili güncel bilgilere http://istanbul74.com/adresinden ulaşabilirsiniz.

INSTAGRAM: @ISTANBUL74_ HASHTAG: #IST19ROME #ISTFestival #ISTANBUL74



GEÇMİŞ KATILIMCILAR:



2016

David Adjaye

Miroslaw Balka

Jean Charles de Castelbajac

Blair Chivers

Anton Corbijn

Ben Gorham

Thurston Moore

Aimee Mullins & Rupert Friend

Parker Posey

Anja Rubik

Silvia Venturini Fendi



2015

Daniel Arsham (Artist)

Edward Enninful (Stylist)

Mike Figgis (Director)

Livia Firth (Creative Director, Eco Age)

Piera Gelardi (Co-founder, Refinery29)

Stephen Jones (Milliner)

Harvey Keitel (Actor, Producer)

Juliette Lewis (Actress)

Gianluca Longo (Editor, Stylist)

Craig McDean (Photographer)

Trevor Paglen (Artist)

Alex Prager (Photographer, Filmmaker)

Sven Schumann (Journalist)

Dan Thawley (Editor-in-Chief, A Magazine)

Giambattista Valli (Designer)

Carnet de Voyage (Performance)



2014

Goga Ashkenazi (Creative Director, Vionnet)

Peter Beard (Photographer)

Hussein Chalayan (Fashion Designer)

Delfina Delettrez Fendi (Designer)

Abel Ferrara (Filmmaker)

Pamela Golbin (Chief Curator,

Musée de la Mode et du Textile)

Liya Kebede (Model, Activist)

JR (Artist)

Armand Limnander (Deputy Editor, W)

Shirley Manson (Lead Singer, Garbage)

Robert Montgomery (Artist)

James Nares (Artist)

José Parla (Artist)

Stefano Tonchi (Editor in Chief, W)

Tim Walker (Fashion Photographer)



2013 *Ertelendi

Waris Ahluwalia (Designer)

Kenneth Anger (Film Director)

Chandler Burr (Scent critic, journalist, author and curator)

Francesco Carrozzini (Photographer)

Philip-Lorca DiCorcia (Photographer)

Geoff Dyer (Journalist and author)

Ed Fornieles (Artist)

Elliot Goldenthal (Oscar-winning composer)

Jefferson Hack (Editor of Dazed)

Nicolas Jaar (DJ)

Felicity Jones

Dice Kayek

Harmony Korine

Rachel Korine

Johan Kugelberg

Chris Poole

Lynne Ramsay

Julie Taymor

Inez & Vinoodh

Anthony Volodkin



2012

Zoe Cassavetes

Chiara Clemente

Cecilia Dean

Andrew Dominik

Nate Lowman

Robin Rhode

Carine Roitfeld

Mark Romanek

Charlie Siem

Mario Sorrenti

Aaron Young



2011

Haider Ackermann

Sophie Calle

Dan Colen

Thomas Dozol

Kirsten Dunst

Terry Gilliam

Sandro Kopp

Courtney Love

Ryan McGinley

Marco Mueller

Michael Stipe

Tilda Swinton

Sam Taylor-Wood



2010

Haluk Akakçe

Tony Chambers

Lily Cole

Tony Elliott

Stephen Frears

Daphne Guinness

Zaha Hadid

Kim Jones

Terence Koh

Hanif Kureishi

Leigh Lezark & Geordon Nichol

Sir V.S. Naipaul

Michael Nyman

Gareth Pugh

Franca Sozzani

Philip Treacy

Leyla Umar

Gore Vidal



İSTANBUL ULUSLARARASI SANAT VE KÜLTÜR FESTİVALİ (IST. FESTIVAL) HAKKINDA:



IST. Festival, ISTANBUL’74 tarafından her yıl İstanbul’da düzenlenen ve kamuoyu tarafından tanınan, uluslararası bir kültür ve sanat festivalidir. İlk kez düzenlendiği 2010 yılından bu yana, dünyanın önde gelen yaratıcı isimlerini İstanbul’da buluşturmak suretiyle, şehri asıl sahne ve buluşma noktası olarak kullanarak kültürel ve sanatsal ilişkiler geliştirmektedir. Halka açık ve ücretsiz festival, üç güne yayılan program süresi boyunca takipçilerine açık panel ve konuşmalar, özel gösterimler, workshop etkinlikleri ve sergilere katılma olanağı sunarken