'İstanbul'un müziği Doğu'yla Batı'nın sentezi'

İSTANBUL (AA) - İran müziğinin sevilen ismi Kayhan Kalhor, İstanbul'da Doğu ve Batı müziğinin sentezini gözlemlediğini kaydederek, "İstanbul'daki müzik kültürüne baktığım zaman Anadolu, Doğu ve İran müziğinin etkilerini gördüğüm gibi, Batı tarzında yapılan müziklerin etkisini de görebiliyorum. Pek çok dile ait kelimelerin Türkiye'de kullanıldığı gibi müzik yapısında da bu etki var." dedi.

Kemençe, sitar ve acem kemanında İran müziğinin en önemli temsilcileri arasında yer alan Kalhor, "Ghazal" ve "The Masters of Persian Music" gibi toplulukları kurdu.

Kalhor, birçok kez "Grammy" ödüllerine aday gösterilirken, bu sene düzenlenen törende, "Silk Road" grubuyla "En İyi Dünya Müziği Albümü" ödülüne layık görüldü.

Geçen hafta İstanbullu müzikseverlerle buluşan Kalhor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi çok sevdiğine işaret ederek, Türk ve İran müziği arasındaki benzerlikleri anlattı.

Kalhor, iki ülkenin müzik yapısında aynı tınıları hissetmenin mümkün olduğunu belirterek, Türkiye'nin son yıllarda, özellikle müzik alanında çok büyük gelişmeler katettiğini ifade etti.

Türk müziğinde sözlerin ön plana çıktığına dikkati çeken sanatçı, iki ülkenin müzikleri arasındaki küçük farkları da şöyle anlattı:

"Eskiden İran müziğinde de belli bir dönem sözlerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz ama şimdi daha çok müzik ön planda. Türk müzikseverler sanatı ve müziği çok seviyor. Bu nedenle de benim yaptığım müzik tarzına çok ilgi gösteriyorlar. Ben de Türk müzikseverleri çok seviyorum, Türkiye'yi ikinci memleketim olarak görüyorum ve bu ülkeye çok gelip gidiyorum."

"Batı müziği kiliseden, Doğu müziği saraydan çıkmıştır"

Kalhor, İstanbul'un pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "İstanbul, şimdiye kadar bir çok düşünce ve devletin merkezi halindeydi. Daha önce Doğu'nun başkenti olan ve Osmanlı Devleti döneminde de olduğu gibi her zaman Avrupa ve Asya'nın kesiştiği bir noktada bulunan İstanbul'un, müzik kültürünün de etkilendiğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul'da gözlemlediği, Doğu ve Batı müziği sentezini anlatan Kayhan Kalhor, "İstanbul'daki müzik kültürüne baktığımda Anadolu, Doğu ve İran müziğinin etkilerini gördüğüm gibi, Batı müziklerinin etkisini de görebiliyorum. Pek çok dile ait kelimelerin Türkiye'de kullanıldığı gibi müzik yapısında da bu etki var. Bu özelliklerinden dolayı geçmişten beri çok doğurgan ve üretken bir musiki özelliğine sahip olan İstanbul'un, daha da gelişip açılmış olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kalhor, Doğulu bir müzisyen olarak, Batı müziğine olan yaklaşımını şu sözlerle aktardı:

"Batı ile aramızda belki çok mesafe ve farklılıklar var ama bunu değerlendirmemiz için musikinin toplumdaki yapısal özelliklerine ve işlevlerine bakmamız ve bunları değerlendirmemiz lazım. Batı müziği daha çok kiliseden çıkarak günümüze gelmiştir. Doğu musikisi ise daha çok padişahlardan, saraylardan ve cami gibi dini yerlerden çıkmıştır. Tabii her biri başka tarzda gelişmiş, başka yollar ve kanallardan bugüne kadar gelmişler. Şimdi biz, farklı kanallardan günümüze kadar gelen bu müzikleri, şimdiki durumunu göz önüne alarak birbirine yaklaştırabiliriz."