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İşte Atın Koza'da ödül alanlar

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Film Ödülü'nü Ahmet Necdet Çupur’un   yönettiği  Yaramaz Çocuklar filmi aldı. ‘’En İyi Kadın Oyuncu’’ Ödülü’nü Koridor filmindeki performanslarıyla Emel Göksu ve Ayşe Demirel paylaşırken, ‘’En İyi Erkek Oyuncu’’ Ödülü'nü Cemil Şov filmindeki performansıyla Ozan Çelik aldı.

İşte Atın Koza'da ödül alanlar
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Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Ödül töreni, sinema ve iş dünyasından seçkin davetlilerin katıldığı kırmızı halı geçişiyle başladı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda verilen ödüller ise şöyle:

En İyi Film Ödülü: Yaramaz Çocuklar - Yönetmen: Ahmet Necdet Çupur

En İyi Yönetmen Ödülü: Bir Nefes Daha - Yönetmen: Nisan Dağ

Yılmaz Güney Ödülü: Zin ve Ali’nin Hikayesi - Yönetmen: Mehmet Ali Konar

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü:  Emel Göksu – Ayşe Demirel - Koridor

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ozan Çelik – Cemil Şov

Adana İzleyici Ödülü: Sen Ben Lenin - Yönetmen: Tufan Taştan

Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: Dermansız – Yönetmen:

En İyi Senaryo Ödülü: Bir Nefes Daha -  Yönetmen: Nisan Dağ

En İyi Müzik Ödülü: Taner Yücel – Cemil Şov

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Koridor- İlker Berke

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Koridor – Ö. Devrim Ünal

Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: Yaramaz Çocuklar - Mathilde Van De Moortel & Elif Uluengin & Nicolas Suburlatı

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Ödülü: Lacivert Gece – Aslı Bankoğlu

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Bir Nefes Daha – Eren Çiğdem

Özel Mansiyon Ödülü: Yaramaz Çocuklar Yönetmen: Zeynep Çupur

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Bir Nefes Daha – Oktay Çubuk

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Bir Nefes Daha  - Hayal Köseoğlu

SİYAD 'Cüneyt Cebenoyan' En İyi Film Ödülü: Zin ve Ali’nin Hikayesi Yönetmen: Mehmet Ali Konar

 Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Bir Nefes Daha Yönetmen: Nisan Dağ

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI

En İyi Belgesel: Kış- Yönetmen Berrin   Öz

En İyi Canlandırma Film: Sudan Çıkmış Balık – Yönetmen Nur Özkaya

En İyi Deneysel Film: Sürgünde Bir Yıl – Yönetmez Malaz Usta

En İyi Kurmaca Film: Mesafeler – Yönetmen Efe Subaşı

Jüri Özel Ödülü: Yoksul Adamlar Nasıl Ölür? – Yönetmen Serkan Kaçmaz

En İyi Film: Arasta – Yönetmen Hüseyin Baltacı ve Mutlu Kahya

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI

En iyi film: TAPINAK – Yönetmen Murat Uğurlu

Jüri özel ödülü: AMAYI – Yönetmen Subarna Das

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ALTIN KOZA SAHİPLERİNİ BULDUEn İyi Yönetmen’ Bir Nefes Daha Ile Nisan DağEmel Göksu Ve Ayşe DemirelOzan Çelik
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