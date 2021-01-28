İşte en çok satan kitaplar

Hepsiburada, kitap kategorisi özelinde 2020 yılının alışveriş trend verilerini açıkladı. Hepsiburada verilerine göre 2020 yılında platform üzerinden en çok Kasım ayında kitap satışı gerçekleşti. Tüm yıl boyu 10 milyondan fazla kitabın, kitapseverlere ulaştığı Hepsiburada’da sadece Kasım ayında 1,5 milyona yakın kitap talep gördü. 350 binden fazla farklı çeşit kitabın bulunduğu Hepsiburada’da, 2020 yılı içinde sırasıyla en çok çocuk, eğitim, edebiyat, kişisel gelişim, psikoloji ve araştırma-tarih kitapları ilgi gördü. 2020’de Hepsiburada’daki kitap sipariş adetlerine göre İstanbul ilk sırayı alırken, Ankara, İzmir ve Bursa takip etti.
2020’de kitap fuarları yerini online imza günlerine bıraktı, Hepsiburada yine ilklere imza attı
Pandemi nedeniyle çevrimiçi etkinliklerin yükselmesi ile birçok çevrimiçi kitap etkinliğine ev sahipliği yapan Hepsiburada, Yekta Kopan sunuculuğunda sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği yayınlarda birçok ünlü yazarı ağırladı. Hepsiburada ayrıca bir ilke imza atarak müşterilerine sanal bir fuar deneyimi de sundu. 2 ay boyunca devam eden sanal fuarda Hepsiburada’ya özel imzalı kitaplar, indirimler, özel kampanyalar ve yazarlar ile çevrimiçi imza günleri gerçekleştirildi. Çevrimiçi fuar etkinliği 2021 yılında da devam edecek.
2020’de Pandemi Etkisiyle Değişen Tüketici Davranışları
Pandemi nedeniyle evde vakit geçiren kişilerin ise tercihleri hobi kitapları oldu. Hobi kitapları arasında yer alan mandala kitapları da 2020’nin en çok aranan kelimeleri arasına yerini aldı ve mandala kitaplarında 93%’lük bir büyüme gerçekleşti. Pandemi süresince büyük ilgi gören kategorilerden bir diğeri de uzaktan eğitim ve online eğitim alanları oldu. Eğitim kitaplarında pandemi öncesi Ocak-Mart dönemine göre, 2020 kalan aylarında %75’lik bir büyüme gerçekleşti.
2020’nin en iyi çıkış yapanları:
Kral Şakir Varol Yaşaroğlu
Son Cüret Yılmaz Özdil
Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir Hakan Mengüç
Ben Kazanmadan Bitmez Bircan Yıldırım
Hayvanlar Senfonisi Dan Brown
Sarmal Murat Ağırel
Son Av Jean-Christophe Grange
2020’nin en çok tercih edilen klasikleri
Suç Ve Ceza Fyodor Mihailoviç Dostoyevski
Sineklerin Tanrısı William Golding
Çalıkuşu Reşat Nuri Güntekin
Bir İdam Mahkumunun Son Günü Victor Hugo
İki Şehrin Hikayesi Charles Dickens
Kürk Mantolu Madonna Sabahattin Ali
2020 yılının en çok tercih edilen yazarları ve en çok kitapları
Varol Yaşaroğlu Kral Şakir 8: Macera Adası
Jose Mauro de Vasconcelos Şeker Portakalı
George Orwell Hayvan Çiftliği
David Bedford Köpük İle Pıtır - İlk Okuma Kitaplarım
Dana Suskind Otuz Milyon Kelime
Victor Hugo Bir İdam Mahkumunun Son Günü
Osman Abalı Dikkati Güçlendirme Seti Anasınıfı
Müthiş Psikoloji Hayır Diyebilme Sanatı
Yılmaz Özdil Son Cüret
2020’nin en çok talep gören yayınevleri
Pegem Akademi Yayıncılık
İş Bankası Kültür Yayınları
Adeda Yayıncılık
Tonguç Akademi
Yapı Kredi Yayınları
Destek Yayınları
Doğan Kitap
Benim Hocam Yayınları
Can Yayınları
2020’nin il bazında çok okunan kitapları
İstanbul Kral Şakir 8: Macera Adası Varol Yaşaroğlu
Ankara Şeker Portakalı Jose Mauro de Vasconcelos
İzmir Ben Kazanmadan Bitmez Bircan Yıldırım
Bursa Otuz Milyon Kelime Dana Suskind
Kocaeli Hayvan Çiftliği George Orwell
Antalya Son Cüret Yılmaz Özdil
Konya Kürk Mantolu Madonna Sabahattin Ali
Balıkesir Hayır Diyebilme Sanatı Müthiş Psikoloji
Adana Bir İdam Mahkumunun Son Günü Victor Hugo
Muğla Son Cüret Yılmaz Özdil
Hepsiburada hakkında:
Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret markası Hepsiburada, 40’a yakın kategoride, 30 milyonu aşkın ürün çeşidiyle aylık 200 milyondan fazla ziyarete ev sahipliği yaparak müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmaktadır. Gebze’de 100 bin metrekare depolama alanıyla e-ticaretin en büyük operasyon merkezlerinden birine sahip olan Hepsiburada, üstün teknolojiye sahip altyapısıyla Türkiye’de e-ticaretin gelişimine ve dijital dönüşüme katkı sağlamaktadır.