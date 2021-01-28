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İşte en çok satan kitaplar

Türkiye’nin ve bölgesinin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, bünyesinde bulunan geniş kitap seçkisi ile müşterilerin bir tık uzağında. 2020 yılını kitap talepleri açısından inceleyen Hepsiburada, dikkat çekici veriler ortaya koydu.

İşte en çok satan kitaplar

Hepsiburada, kitap kategorisi özelinde 2020 yılının alışveriş trend verilerini açıkladı. Hepsiburada verilerine göre 2020 yılında platform üzerinden en çok Kasım ayında kitap satışı gerçekleşti.  Tüm yıl boyu 10 milyondan fazla kitabın, kitapseverlere ulaştığı Hepsiburada’da sadece Kasım ayında 1,5 milyona yakın kitap talep gördü. 350 binden fazla farklı çeşit kitabın bulunduğu Hepsiburada’da, 2020 yılı içinde sırasıyla en çok çocuk, eğitim, edebiyat, kişisel gelişim, psikoloji ve araştırma-tarih kitapları ilgi gördü. 2020’de Hepsiburada’daki kitap sipariş adetlerine göre İstanbul ilk sırayı alırken, Ankara, İzmir ve Bursa takip etti.

2020’de kitap fuarları yerini online imza günlerine bıraktı, Hepsiburada yine ilklere imza attı

Pandemi nedeniyle çevrimiçi etkinliklerin yükselmesi ile birçok çevrimiçi kitap etkinliğine ev sahipliği yapan Hepsiburada, Yekta Kopan sunuculuğunda sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği yayınlarda birçok ünlü yazarı ağırladı. Hepsiburada ayrıca bir ilke imza atarak müşterilerine sanal bir fuar deneyimi de sundu. 2 ay boyunca devam eden sanal fuarda Hepsiburada’ya özel imzalı kitaplar, indirimler, özel kampanyalar ve yazarlar ile çevrimiçi imza günleri gerçekleştirildi. Çevrimiçi fuar etkinliği 2021 yılında da devam edecek.

2020’de Pandemi Etkisiyle Değişen Tüketici Davranışları

Pandemi nedeniyle evde vakit geçiren kişilerin ise tercihleri hobi kitapları oldu. Hobi kitapları arasında yer alan mandala kitapları da 2020’nin en çok aranan kelimeleri arasına yerini aldı ve mandala kitaplarında 93%’lük bir büyüme gerçekleşti. Pandemi süresince büyük ilgi gören kategorilerden bir diğeri de uzaktan eğitim ve online eğitim alanları oldu. Eğitim kitaplarında pandemi öncesi Ocak-Mart dönemine göre, 2020 kalan aylarında %75’lik bir büyüme gerçekleşti.

2020’nin en iyi çıkış yapanları:

Kral Şakir                                                            Varol Yaşaroğlu

Son Cüret                                                          Yılmaz Özdil

Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir           Hakan Mengüç

Ben Kazanmadan Bitmez                             Bircan Yıldırım

Hayvanlar Senfonisi                                       Dan Brown

Sarmal                                                                 Murat Ağırel

Son Av                                                                 Jean-Christophe Grange

2020’nin en çok tercih edilen klasikleri

Suç Ve Ceza                                                       Fyodor Mihailoviç Dostoyevski

Sineklerin Tanrısı                                            William Golding

Çalıkuşu                                                              Reşat Nuri Güntekin

Bir İdam Mahkumunun Son Günü            Victor Hugo

İki Şehrin Hikayesi                                          Charles Dickens

Kürk Mantolu Madonna                               Sabahattin Ali

2020 yılının en çok tercih edilen yazarları ve en çok kitapları

Varol Yaşaroğlu                                                Kral Şakir 8: Macera Adası

Jose Mauro de Vasconcelos                       Şeker Portakalı

George Orwell                                                 Hayvan Çiftliği

David Bedford                                                  Köpük İle Pıtır - İlk Okuma Kitaplarım

Dana Suskind                                                    Otuz Milyon Kelime

Victor Hugo                                                       Bir İdam Mahkumunun Son Günü

Osman Abalı                                                      Dikkati Güçlendirme Seti Anasınıfı

Müthiş Psikoloji                                               Hayır Diyebilme Sanatı

Yılmaz Özdil                                                       Son Cüret

2020’nin en çok talep gören yayınevleri

Pegem Akademi Yayıncılık

İş Bankası Kültür Yayınları

Adeda Yayıncılık

Tonguç Akademi

Yapı Kredi Yayınları

Destek Yayınları

Doğan Kitap

Benim Hocam Yayınları

Can Yayınları

2020’nin il bazında çok okunan kitapları

İstanbul               Kral Şakir 8: Macera Adası                           Varol Yaşaroğlu

Ankara                 Şeker Portakalı                                                 Jose Mauro de Vasconcelos

İzmir                     Ben Kazanmadan Bitmez                             Bircan Yıldırım

Bursa                    Otuz Milyon Kelime                                        Dana Suskind

Kocaeli                 Hayvan Çiftliği                                                   George Orwell

Antalya                Son Cüret                                                           Yılmaz Özdil

Konya                   Kürk Mantolu Madonna                               Sabahattin Ali

Balıkesir               Hayır Diyebilme Sanatı                                  Müthiş Psikoloji

Adana                  Bir İdam Mahkumunun Son Günü            Victor Hugo

Muğla                   Son Cüret                                                           Yılmaz Özdil

Hepsiburada hakkında:

Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret markası Hepsiburada, 40’a yakın kategoride, 30 milyonu aşkın ürün çeşidiyle aylık 200 milyondan fazla ziyarete ev sahipliği yaparak müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmaktadır. Gebze’de 100 bin metrekare depolama alanıyla e-ticaretin en büyük operasyon merkezlerinden birine sahip olan Hepsiburada, üstün teknolojiye sahip altyapısıyla Türkiye’de e-ticaretin gelişimine ve dijital dönüşüme katkı sağlamaktadır.

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HepsiburadaPandemiyle Artan 2020 Kitap Trendlerini Açıkladı
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