İstMarina AVM’den Sevgililer Günü’ne Özel Hediye Konser Bileti

İstMarina AVM, Sevgililer Günü’ne özel çiftlere unutulmaz bir hediye seçeneği sunuyor. 11 – 12 – 13 Şubat tarihleri arasında tek seferde 150 TL’lik alışveriş yapan ziyaretçiler, 14 – 15 – 16 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek Jolly Joker İstMarina konserlerinden birine çift kişilik bistro bilet kazanıyor.



Birbirinden değerli sanatçıların sahne alacağı Jolly Joker Kartal İstMarina’da, 14 Şubat Perşembe günü başarılı sanatçı Levent Yüksel, 15 Şubat Cuma günü fantezi müziğinin usta yorumcusu Ümit Besen ile Türk rock müziğinin ünlü ismi Pamela, 16 Şubat Cumartesi ise pop müziğin başarılı sanatçısı Gülşen olacak.



EN ÖZEL SEVGİLİYE İSTMARİNA’DAN EN GÜZEL HEDİYE



İstMarina AVM, sosyal medya üzerinden gerçekleştireceği çekiliş ile 5 şanslı ziyaretçisine Atasay’dan kolye hediye ediyor. İstmarinaavm Instagram hesabından yapılacak olan çekiliş kapsamında, yarışma postunun altında sevgisini anlatan bir emoji paylaşan ve bir arkadaşını etiketleyen kişiler yarışmaya katılma şansı yakalayacak.



İstMarina Alışveriş Merkezi Hakkında

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Bağdat Caddesi ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ortasında değeri her gün artan Kartal sahilinde konumlanıyor. Türkiye’nin içinden hızlı tren geçecek ilk Alışveriş ve Yaşam Merkezi İstMarina, restoranları ve Türkiye’nin önde gelen markalarını da içerisinde barındırıyor. 70 bin metrekare kiralanabilir alana sahip, 3 kattan oluşan İstmarina Alışveriş Merkezi’nde 2 bin araç kapasitesine sahip otopark alanı, çocuk oyun alanları ve daha birçok sosyal alan da yer alıyor. 250 Milyon Euro yatırımla, 200 bin metrekare alanda inşa edilen alışveriş merkezinde yaklaşık 200 ticari alan bulunuyor.