İtalyan gazeteciler Bodrum'da

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesine davet üzerine gelen İtalyan gazeteciler, Belediye ve Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti.

Bodrum'un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde BOTAV ve TAV Havalimanları Holding tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İtalya'nın önde gelen gazeteci ve seyahat yazarlarıyla seyahat ve gastronomi üzerine yazan ünlü İtalyan "bloggerlar" ilçeyi ziyaret etti. 5 gündür ilçede bulunan 10 kişilik İtalyan kafile, Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi başta olmak üzere birçok tarihi ve turistik bölgeyi gezdi.

Başkan Mehmet Kocadon ile görüşen konuklar, ilçe hakkındaki izlenimlerini aktararak, merak ettikleri soruların cevabını öğrenme fırsatı buldu.

- "Bodrum'un kendine özgü güzellikleri var"

Marco Polo TV yapımcısı, kameraman ve seyahat "blogger"ı Luca Vitiello, beyaz boyalı, mavi pencereli evler gibi Bodrum'un kendine özgü güzellikleri olduğunu söyledi.

Vitiello, "Şehirleri özel kılan ve onları diğer yerlerden ayıran şeyler, böyle değerler. Bodrum'da harika bir gün batımına tanık olduk. Bodrum Kalesi'ne gittik. Kale'yi görünce şaşırdım çünkü çok çok iyi korunmuş. Buradaki farklılıkları keşfetmek harika oldu." diye konuştu.

Kocadon da ilçeye gelen İtalyan konuklarını misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını anlattı.

Bodrum'u anlamak için yaşamak gerektiğini ifade eden Kocadon, "Yurt dışında, Avrupa'da, İtalya'da her yıl fuarlara katılıyoruz ancak bu yaptığımız çalışma, Bodrum'u yerinde tanıtmaktır. Bodrum'da misafir ettiğimiz İtalyan medyası temsilcilerine Bodrum'u yaşatarak, havasını solumalarını, doğal güzelliklerini, yerel ve kültürel değerlerini görmelerini sağladık." değerlendirmesinde bulundu.