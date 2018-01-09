İtalyan sineması Akbank Sanat'ta

İSTANBUL (AA) - Akbank Sanat, bu ay İtalyan Kültür Merkezi'nin iş birliğiyle güncel İtalyan sinemasından üç kurmaca, bir belgesel olmak üzere dört filmi sinemaseverlerle buluşturacak.

"Akbank Sanat Sinema Kuşağı" kapsamında düzenlenecek etkinlikte bu akşam, yönetmenliğini Agostino Ferrente ile Giovanni Piperno'nun üstlendiği "Güzel Şeyler" adlı yapım seyredilebilecek.

Filmlerin İtalyanca orijinal ve Türkçe alt yazılı ücretsiz gösterileceği etkinlikte, aralarında ünlü Hollywood oyuncusu Sharon Stone'un da yer aldığı "Bir Altın Çocuk" adlı film 16 Ocak'ta, "Sen Hiç Aya Gittin mi ?" adlı yapım 23 Ocak'ta, İtalyan sinemasının ünlü oyuncusu Marco Bocci'nin başrolde olduğu "Italo" adlı film ise 30 Ocak'ta izlenebilecek.



