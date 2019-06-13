Itır Arda'dan "Aheste - Gariplikler Adası"

Yarattığı sıradışı tiplemelerin yardımıyla absürtten beslenen benzersiz bir mizah yaratan Arda; bu kitabıyla, oyunbaz bir denizcinin, teknesiyle sürüklendiği garip bir adada başından geçen ilginç ama bir o kadar da komik olayları anlatıyor.



Dokuz yaş ve üzeri macerasever okurlarını fışır fışır dalgaların üzerinde eğlenceli bir serüvene çıkaran Gariplikler Adası, iletişime, dayanışmaya, dile ve farklılıklara vurgu yaparak yaşadığımız dünyada her şeyin mümkün olabileceği gerçeğini hatırlatıyor.



İyi bir denizci ama berbat bir balıkçı olan Denizci (evet yanlış okumadınız kahramanımızın adı Denizci!) biricik teknesi Aheste ile engin mavilere doğru dümen kırarken, aniden patlayan hava yüzünden beklenmedik bir fırtınanın göbeğine sürüklenir. Adının “Olabilir de Olmayabilir de” olduğunu öğreneceği garip (!) bir adada açar gözlerini. Aheste harap, Denizci bitaptır. Üstüne üstlük Denizci’nin şapkasına tüneyen çokbilmiş bir martı kuluçkaya yatmıştır. Tersine akan nehri, tek bir günde dört mevsimi aynı anda yaşatan havası ve gözleri aşırı derecede bozuk olduğu için burnunun ucunu bile göremeyen "kararsız" sakinleriyle Gariplikler Adası Denizci’nin bundan sonraki yeni yuvası mı olacaktır?



Zeynep Özatalay’ın ele avuca sığmaz çizimleriyle sinematografik bir anlatım kazanan Gariplikler Adası, olağan ve olağanüstü kavramları üzerine düşündürürken, derin konulardan eğlenceli meselelere balıklama dalarak alabildiğine renkli bir okuma deneyimi sunuyor.