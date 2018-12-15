İYİLİK İÇİN SANAT DERNEĞİ ÜYELERİNDEN, RESSAM LEYLA EMADİ’YE ZİYARET

Leyla Emadi, 1977 yılında Ankara’da doğdu. İran devrimi döneminde Atatürk’e duydukları hayranlık dolayısıyla Türkiye’ye yerleşen İranlı bir ailenin kızı olan Emadi, 1995’te Los Angeles Pierce College’de “3 Dimensional Art” ile sanat hayatına başladı. 2000 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar Resim Bölümü’nde eğitimine başlayan Leyla Emadi, mezun olduktan sonra aynı fakültede Yüksek Lisansını tamamladı. Leyla Emadi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Plastik Sanatlar Fakültesi’nde “Sanatta Yeterlilik” eğitimine devam ediyor.



Eserlerinde genel olarak sosyal içerikli temaları işleyen sanatçının çalışmalarında, politika, din, siyaset girdabından arınmış “saf yaşamsal alanlar” ve özgür iradenin hakim olduğu bir dünyayı hayal etmesine rağmen yaşadığı coğrafyanın ve toplumun önüne koyduklarından etkiler göze çarpıyor. Çalışmalarının çoğundaki huzursuzluk ve protest duruş hali de bu anlatımcı dilden ileri geliyor. Sanatçı, tuval resimlerinin yanı sıra enstalasyon çalışmalarına da aynı oranda ağırlık veriyor.



Leyla Emadi, eserleriyle ilgili düşüncelerini dile getirirken; “Şiddet, baskı ve zulüm her daim çalışmalarımın ana teması haline gelerek plastik bir dille harmanlanmıştır. Çalışmalarımda esas olarak insanı ele aldım. Bireyin bağlı olduğu cinsiyet, din, siyaset, ideoloji ve kalıplaşmış düşünceler, resimlerimin ikinci önemli maddesi halindedir. Bu kalıpları sorgulamayı, parçalamayı ve gerektiği yerde yıkmayı amaçladım. Özgür bir toplumda özgürce düşünerek üretmenin en temel hakkımız olduğu düşüncesindeyim ve bunu sanatıma yansıtabilmek tek amacımdır.“ ifadelerini kullanıyor.



Leyla Emadi,” Abluka” ve “Yaralar” adlı iki kişisel serginin yanı sıra Contemporary İstanbul ve birçok karma sergiye katıldı.



“Sanat Buluşmaları”, www.iyilikicinsanat.org web sitesinden takip edilebiliyor

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