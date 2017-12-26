İZDOB'da yeni yıl konseri

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), "Yeni Yıl Konseri" ile 2017'ye veda edecek.

İZDOB, 28 ve 29 Aralık'ta orkestra ve koro şefi Constantino Petridis yönetiminde İZDOB orkestrası ve korosu eşliğinde Elhamra Sahnesi'nde konser verecek.

Johann Strauss, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini, Emmerich Kalman, Franz Lehar, Leroy Anderson, George Frideric Handel ve James Pierpont'un çeşitli eserlerinden aryalar, düetler, koral bölümler ve uvertürlerin seslendireceği konserde, soprano Burçin Savigne ve tenor Levent Gündüz solist olarak yer alacak.

Konserler saat 20:00'de başlayacak.



