İzmir'de cocktail havası!

Profun Creative Events tarafından 2018 yılında İstanbul ve İzmir ayakları düzenlenen, Türkiye’nin kokteyllere son yıllarda artan ilgisini yeni bir festivalle taçlandıran Cocktail Festival; İzmirliler ile lezzetli bir buluşma için bu sene İzmir Arena’da!



Festival sahnesinde bu sene Türk alternatif müziğin en önemli temsilcilerinden ve öncülerinden Büyük Ev Ablukada'nın yanı sıra Nova Norda, Zeynep Bastık, Happy Dix, Soul Revue ve Turkish Edits yer alacak. Festival sonrası ise Ali Kuru, Headwaters ve Orkun Bozdemir'in performansları ile gece taçlanacak.



İzmir Cocktail Festival; miksolojiyi bir bilim ve sanat gibi değerlendiren en usta mekanların imza lezzetlerini sunacakları standlar, ödüllü miksolojistlerce verilecek kokteyl atölye ve şovları, Türkiye’nin özgün müzisyenlerinden performanslar ve bağımsız butiklerin tasarım sergileriyle renklenerek her duyuya dokunan eşsiz bir gastronomik yolculuk yaşatacak.



➤Gün boyu sürecek kokteyl atölyeleri;



✯ Dünyaca Ünlü Kokteyller

✯ Ev Yapımı Tonik

✯ Evde Basit Hazırlanabilecek Kokteyller

✯ Kendi Kokteylini Nasıl Hazırlayabilirsin?

✯ Kokteyl & Yemek Eşleşmesi

✯ Kokteyllerin Geleceği

✯ Kraft Kokteyl Stüdyo

✯ Mocktail

✯ Mojito Yapımı

✯ Popüler Kokteyller



➤Daha Fazlası...



✯Kendine özgü tarzları ile birbirinden farklı butikler

✯ Gastronomi Atölyeleri

✯ Kendi Barmenin Ol..