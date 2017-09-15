İZMİR (AA) - İzmir Körfez Festivali 22-24 Eylül'de düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, festivallerin kentin tanıtımı ve zenginleşmesine katkı sağladığını söyledi.

Körfezde yapılacak tüm etkinlikleri önemsediklerini dile getiren Kocaoğlu, "Rehabilitasyon projesiyle körfez eski günlerine dönecektir. Göreve başladığımızda İzmir Körfezi'nde birden fazla yat kulubü vardı, bu sayının artması için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca körfezde bir yat limanının olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arcas da eski bir yelkenci olarak bu etkinliğe katkı vermenin sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

İzmir'in çok güzel bir kıyıya sahip olduğunu aktaran Arcas, "Çoğu yelken yarışı gözlerden uzakta, denizin ortasında gerçekleşiyor. Burada ise aksi bir durum söz konusu. Bu etkinlik karadan da izlenebilecek. Bu görsel şöleni vatandaşlarımız da görecek." diye konuştu.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ise İzmir'in yelken anlamında çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Bu festivalle körfezin yeniden yelkenle bütünleşeceğini vurgulayan Akdurak, "Körfez beyaz yelkenlere bürünsün istiyoruz. Tekrar milli ve olimpik sporcular çıkaracak kulüpler kurulsun. Bu festivalle körfezi yelken cennetine döndürürüz." şeklinde konuştu.

Festival 22-24 Eylül'de İzmir Körfezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında kano ve yelken yarışları yapılacak.