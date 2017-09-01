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İzmir'de şehitliklere ziyaret

- Bayram namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliğine gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla donatılmış mezarları ve çevresini temizledi, kabirlere çiçek bıraktı

İzmir'de şehitliklere ziyaret

İZMİR (AA) - İzmir Kadifekale Hava Şehitliği, Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehit yakınlarıyla doldu.

Bayram namazının ardından şehitliğe gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla donatılmış mezarları ve çevresini temizledi, kabirlere çiçek bıraktı. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okuyan ve dua eden ailelerden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2012'de şehit olan yeğeni Selman Aksu'nun mezarını ziyaret eden Emine Aksu, terör olaylarının son bulmasını diledi.

Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Aksu, "Artık kimsenin annesi ağlamasın, kimse gözyaşı dökmesin." dedi.

Mehmet Şerif Aksu ise her bayram tüm ailenin şehitliğe geldiğini söyledi.

Şehit yakınlarına sabır dileyen Aksu, "Tüm şehitlerin mekanı cennet olsun, biz her bayram buraya geliyoruz onların mezarlarını sulayıp, temizleyip dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Aykan da her bayram şehitliği ziyaret ettiklerini ifade ederek, yüreklerinin yandığını belirtti.

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