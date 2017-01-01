İzmir'de yılbaşı kutlamaları

İZMİR (AA) - İzmirliler yeni yılı kutlamak için Alsancak'ta bir araya geldi.

İzmir'de Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelen İzmirliler, yeni yıla eğlenerek girdi. Asayiş ve Trafik Ekipleri ise geniş güvenlik önlemleri aldı ve denetimler yaptı.

Sokak sanatçıları insanlara keyifli dakikalar yaşattı. Suriye'deki savaştan kaçıp İzmir'e gelen çocuklar ise yoğurt kaplarından yaptıkları müzik aletleri ile vatandaşlardan para topladı.

- Yılbaşını çalışarak geçirdiler

Yeni yılı coşkuyla karşılayanların yanı sıra taksi şoförleri ve seyyar satıcılar, yeni yıla çalışarak girdiler.

Seyyar satıcı Barış Hepgidiş 2016'nın sıkıntı içinde geçtiğini belirterek "Her şeye rağmen biz yine ekmek paramızı kazanmaya bakıyoruz. Yeni yılın tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yeni yılın şehitlerin olmadığı bir yıl olarak geçmesini dileyen taksi şoförü Bülent İzmirlioğlu ise "6 yıldır yılbaşını hiçbir zaman evde ailemle geçirmedim. Yeni yıla sürekli çalışarak giriyorum." ifadelerini kullandı.







