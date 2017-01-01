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İzmir'de yılın ilk bebeği "Ozan Ali" oldu

- Sezaryenle saat 00.22'de dünyaya gelen "Ozan Ali" bebek İzmir'in ilk bebeği oldu

İzmir'de yılın ilk bebeği

İZMİR (AA) - İzmir'de sezaryenle saat 00.22'de dünyaya gelen gelen "Ozan Ali" bebek, İzmir'in il bebeği oldu.

Konak ilçesinde özel bir hastanede gerçekleşen doğumda Ferah İlknur ve Gürkan Gül çifti saat 00.22'de doğan ilk çocuklarına "Ozan Ali" ismini verdi.

İlk bebeğini kucağına alan anne Ferah İlknur, çok mutlu olduklarını ifade etti.

Bu duyguyu herkesin yaşaması gerektiğini hatırlatan baba Gürkan Gül de "Şansımıza yılın ilk dakikalarında Ozan Ali'miz dünyaya geldi. Rabbim çocuğu olmayanlara da nasip eder inşallah bu mutluluğu." dedi.

Doğumu gerçekleştiren Uzm. Dr. Onur Umut Yücel, bebeğin ve annenin sağlık durumunun gayet olduğunu söyledi.

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İzmirde Yılın Ilk Bebeği
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