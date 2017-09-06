İznik'teki 2 bin yıllık Roma Tiyatrosu kimliğine kavuşuyor

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesindeki 2 bin yıllık antik Roma Tiyatrosu, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin finans desteğiyle devam eden kazı ve alan düzenleme çalışmalarıyla özgün kimliğine kavuşturuluyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İznik'teki Roma Tiyatrosu'nda kazı ve alan düzenleme çalışmaları, Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç başkanlığındaki ekip tarafından kesintisiz sürdürülüyor.

Açıklamada, antik tiyatro kazı alanında incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin görüşlerine yer verildi.

İznik'in, Selçuklu, Doğu Roma ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerini taşıyan önemli bir merkez olduğunu belirten Altepe, tüm medeniyetlere ait izleri gün yüzüne çıkarmayı amaçladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Buradaki kazılarda uzun zamanda az mesafe alınmıştı. Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla artık burada gece gündüz faaliyet sürüyor. Bir an önce tiyatroyu ayağa kaldırmak, tamamlanan bölümlerde kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirmek istiyoruz. Geçen yıldan bu yana önemli mesafeler katedildi. Yerin altından önemli argümanlar çıkarıldı. Antik tiyatro, artık ete kemiğe bürünüyor. Tiyatronun mevcut dokusu bozulmuş, buradan sökülen taşlar sur imalatında kullanılmış. Şimdi ocaklardan aynı taşlar bulunup orijinal ölçülerinde kesilerek, milimetresine kadar uygun şekilde yerine uygulanacak. Mevcut dokuya zarar vermeden tiyatro, orijinal haliyle canlanacak."

Aygün Ekin Meriç de alandaki bütün taşların tek tek ölçüldüğünü ve orijinal şekliyle canlandırılmasının yapıldığına dikkati çekerek, "Girişlerde gösterişli sütunlu galeriler bulunuyor. Bunlar da ölçüldü, nasılsa o şekilde ayağa kaldırıldı. Kazılar bittikten sonra restorasyon çalışmaları başlayacak. Proje bazında tip projesi yapılmaya başladı. En kısa zamanda kazıların tamamlanması ve restorasyonun bitirilerek, tekrar kültür sanat faaliyetlerinin yapılması için çalışıyoruz. Bir aksilik olmazsa 3-4 yıl içinde tamamlanmasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.