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Jandarma Bandosu 30 bin kişiyi coşturdu

- 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında Jandarma Bandosu tarafından verilen konser ilgi gördü

Jandarma Bandosu 30 bin kişiyi coşturdu

BİLECİK (AA) - Jandarma Bandosunca 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında verilen konser, binlerce kişi tarafından izlendi.

Söğüt Belediyesi tören alanında gerçekleşen ve Jandarma Bandosunun icra ettiği şarkılara eşlik eden yaklaşık 30 bin kişi, gönüllerince eğlendi.

Geceye Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, AK Parti Bilecik Milletvekili Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hacı Mehmet İnce ve davetliler katıldı.

Gece sonunda ayakta alkışlanan bandoya çeşitli hediyeler takdim edildi.

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KonserSöğüt
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