Jandarma çavuştan şehit Astsubay Halisdemir portresi

MUĞLA (AA) - Muğla'da Jandarma Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Turgay Çelik tarafından darbenin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kara kalem portresinin de bulunduğu resim sergisi açıldı.

Kent merkezinde bulunan alışveriş merkezindeki "Atatürk ve Jandarma" temalı kara kalem resim sergisinde İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Çelik'in 27 eseri yer alıyor.

Açılış töreninde konuşan Çelik, kara kalem çalışmasını lise yıllarından bu yana hobi olarak sürdürdüğünü söyledi.

Bunun için herhangi bir kurs ve eğitim almadığını belirten Çelik, "Bu, tamamen benim kara kaleme olan sevgim ve merakımdan kaynaklanıyor. Bu eserleri 4 ay önce yapmaya başladım. Jandarma Genel Komutanlığımızın 178'inci kuruluş yıl dönümünde de sergilenmek üzere komutanlarımız tarafından uygun görüldü." diye konuştu.

Çelik, ilk kara kalem resim sergisini açtığı için mutlu olduğunu anlatarak, "İnşallah bundan sonra zamanım elverdiği sürece daha değişik alanlarda çalışma yapmak istiyorum." diye konuştu.

Sergide 15 Temmuz darbe girişiminde kahramanlık gösteren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kara kalem portresinin de bulunduğunu dile getiren Çelik, Halisdemir'in Türk milletinin gururu olduğunu vurguladı.

Darbeci generali vurarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Halisdemir'in portresi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Alışveriş merkezinin girişinde de jandarma tanıtım standı açıldı. Stantta jandarma ekipleri tarafından kuruluş yıl dönümü anısına ziyaretçilere anahtarlık, jandarma arması, şapka ve tanıtıcı broşürler dağıtıldı.