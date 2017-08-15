Japon boncuklarını nakış gibi işleyip takılar yapıyor

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te 43 yaşındaki Fatma Öztop, 3 yıl önce hobi amacıyla katıldığı takı kursunda Japon boncuğu "miyuki" ile tanıştıktan sonra meslek sahibi oldu.

Ortağıyla bir yıldır işlettiği iş yerinde "miyuki" boncuklarından tasarladığı takıları satışa sunan Öztop, ürünlerini, sosyal medya üzerinden çocuklarının isimlerinden oluşturduğu markayla tanıtmaya çalışıyor.

Fatma Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev kadınıyken hobi olarak takı kursuna katıldığını söyledi.

Kursa ilk başladığında, bu işi hiç beceremeyeceğini düşündüğünü anlatan Öztop, "Takı kursu hiç bana göre değil dedim. Ama Japonya'ya ait boncukla tanıştıktan sonra yaptığım işlerin çok daha güzel göründüğünü fark ettim. Çok şık duruyordu ve çevreden de güzel tepkiler almaya başladım." dedi.

Kendisini geliştirdikten sonra hobisini mesleğe dönüştürdüğünü dile getiren Öztop, şunları kaydetti:

"Miyuki boncuklarının renkleri, boyları aynı, çok sıkı ve sağlam oluyorlar. Diğer boncuklar gibi sarkıp dağılmıyorlar. Bunları nakış işler gibi işliyorum. Kanaviçedeki gibi bir boncuğun yerini yanlış yapsam model bozuluyor. Kesip bir daha yapmak zorunda kalıyorum. Bir modeli oluşturmak saatlerimi alıyor. Ama yaparken çok mutlu oluyorum. Bu boncuklar fazla bilinmediği için görenlerden yoğun talep oluyor. Herkes kumaş olduğunu sandığı için daha çok dikkati çekiyor."

Takılarda çok fazla model üretmeye çalıştığını belirten Öztop, "Hala öğrenci sayılırım, mesleğimi ilerletmeye devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Miyuki boncuğunun, Türkiye'de çok fazla bulunmaması, Japonya'dan getirilmesi nedeniyle pahalı olduğuna işaret eden Öztop, "Bu yüzden altın gibi gramla alıyoruz. Pahalı olsa da sonuçları muhteşem oluyor. Göze hitap ediyor. Elimden geldiğince bu boncuğun tanıtımına katkı sağlayacağım." diye konuştu.



























