Japon piyanist Bodrum'da konser verecek

MUĞLA (AA) - Japonya'da tanıştığı Türk kaptanla evlenen ve Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşen Japon piyanist Hiroko Nagai Çalık, konser vermeye hazırlanıyor.

Japonya doğumlu 34 yaşındaki Hiroko Nagai Çalık, 3 yaşında ailesinin teşvikleriyle piyano çalmaya başladı. Kunitachi Konservatuarı'ndan mezun olan sanatçı, 2008 yılında Fryderyk Chopin Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini de tamamladı.

Aynı yıl İtalya'da düzenlenen Uluslararası Ibla Müzik Yarışması'nda özel ödüle layık görülen sanatçı, daha sonraki yıllarda Almanya, Polonya ve Japonya'da birden fazla konserde sahne aldı.

Ünlü film yönetmenleri Andrzej Wajda ve Roman Polanski'nin filmlerine mekan olmuş Audio Visual Technologies Merkezi'nde de sahne alan Çalık, 2016'da Japonya'da bir konserde tanıştığı Türk kaptan Özgür Çalık ile evlendi.

Daha sonra Türkiye'ye yerleşen Japon sanatçı, eşiyle Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde yaşamını sürdürüyor.

Çalık, 28 Aralık'ta Bodrum Karya Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (BOSAV) ve TED Koleji'nin destekleriyle Bodrum'da vereceği ücretsiz konser için evinde provalara devam ediyor.

Çalık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'yi çok sevdiğini ve burada yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Bodrum'da ilk kez konser vereceğini belirten Çalık, "Eşimin işi burada olduğu için Bodrum'a yerleşmeye karar verdik. Çalışmalarımı burada devam ettiriyorum. Burada konser vereceğim için de çok heyecanlıyım." dedi.

İlçeye 6 ay önce yerleştiğini anlatan Çalık, "Aşkım için her şeyimi Tokyo'da bıraktım ve buraya geldim." diye konuştu.