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Japonlar duruş bozukluklarına karşı kundağa sarılıyor

ANKARA (AA) - Japonlar, duruş bozukluklarına ve kas sertleşmelerine karşı "Otonamaki" adı verilen bir tür "yetişkin kundağı" metodu uyguluyor.BBC'de yer alan habere göre, Otonamaki hizmeti veren kuruluşlardan Kyoko Proportion'da görevli...

Japonlar duruş bozukluklarına karşı kundağa sarılıyor

ANKARA (AA) - Japonlar, duruş bozukluklarına ve kas sertleşmelerine karşı "Otonamaki" adı verilen bir tür "yetişkin kundağı" metodu uyguluyor.

BBC'de yer alan habere göre, Otonamaki hizmeti veren kuruluşlardan Kyoko Proportion'da görevli Orie Matsuo, yöntemin, bazı kişilerin bebeklerin kundaklandığında sıkıntı duyduğu ya da klostrofobi yaşadığı yönündeki endişelerini gidermek için yapılan çalışmalarda ortaya çıktığını belirtti.

Alternatif tedavi yöntemi olarak görülen Otonamaki'nin kişilerin kalça, bacak ve omuz kaslarını rahatlattığını ve vücutlarını daha esnek hale getirdiğini söyleyen Matsuo, "Omuz ve bacaklarınızı cenin pozisyonunda kıvırarak, acıyı sırt ve kalça noktasından atıyorsunuz." dedi.

Müşterilerinden bazısının doğum sonrası kalça kemiklerini tedavi ettirmek için geldiğini kaydeden Matsuo, 2015'te kurulan şirkette bugüne kadar 70 kişinin Otonamaki'yi tecrübe ettiğini dile getirdi.

Her bir seansın yaklaşık 20 dakika sürdüğünü söyleyen Matsuo, "Eğer insanları da aynı şekilde çarşafa sararsak, bebeklerin nasıl hissettiğini anlarlar diye düşündük." şeklinde konuştu.

Kyoko Proportion şirketinin müşterilerinden biri de, "Sıkı sıkıya bağlandığı halde kasılmış hissetmiyorsunuz. Tam aksine, sonrasında omuzlarımda ve sırtımda iyileşme hissettim." yorumunu yaptı.

Öte yandan, bazı müşteriler ise sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarda Otonamaki terapisini "ürpertici, korku filmi" gibi ifadelerle nitelendirdi.

Fukumoto Japon Holistik Kliniği başkanı Shimpei Fukumoto, "Böyle bir şeyi daha önce hiç duymadım. Ne yapmaya çalıştıklarını anlamadım ama bu geleneksel bir fizyoterapi yöntemi değil." dedi.

Tedavi metoduna karşı çıkan fizyoterapist Visvanathan Ravi de kişileri kundaklama yönteminin kısa vadede olmasa da uzun vadede kas gerginliğine neden olacağını belirtti.

Ravi, "Eğer bir kişi 30 dakika o pozisyonda durursa, eminim omurga sorunları yaşayacaktır. Bu yöntem tedavi için uygun değil." değerlendirmesinde bulundu.

Otonamaki'yi ilk keşfeden ebe Nobuko Watanabe, Japonya'da yaygın olarak kullanılan popüler bir ana sağlığı kemerini icat etmişti.



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JaponlarKundakOtonamaki
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