Joan Baez eski tüfeklerle buluştu Folk ve protest müziğin usta isimlerinden Joan Baez, son dünya turnesi kapsamında dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde unutulmaz bir konser verdi.



Folk ve protest müziğin usta isimlerinden Joan Baez, son dünya turnesi kapsamında dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde unutulmaz bir konser verdi.



Güçlü sesiyle dünyaya savaş karşıtı ezgileri haykırarak özellikle 68 kuşağı için önemli bir değer olan Baez,İstanbul'da aralarında çok sayıda gazetecinin de olduğu hayranlarıyla bir araya geldi.



Yeni albümü ‘Whistle Down the Wind’ için çıktığı dünya turnesi kapsamında verdiği konserde Baez’e sahnede klarnet virtüozü Serkan Çağrı da eşlik etti. Baez ile Çağrı, ilk olarak Nazım Hikmet’in ‘Kız Çocuğu’ şarkısının bestelenmiş versiyonunu ve Zülfü Livaneli’nin kült parçası Yiğidim Aslanım’ı birlikte seslendirdiler.



Ünlü sanatçı geleneği bozmayarak konser sonrasında Elmadağ’da yer alan bir eğlence merkezinde hayranları ile bir araya geldi. Baez’e gecede boyunca çok sayıda Jale Özgentürk, Genco Erkal ile Zeynep Oral da eşlik etti.



Bugüne kadar birçok ülkede konser veren Baez, Türkiye'de 1988, 1989, 1993, 2004 ve 2015 yıllarında da sahne almıştı.