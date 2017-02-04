Kabaklı'dan ''Şehitlere Saygı Konseri''

ELAZIĞ (AA) - Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı, ''Şehitlere Saygı Konseri'' verdi.
Atatürk Kültür Merkezi'nde Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ve sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile düzenlenen konserde, okunan İstiklal Marşı'nın ardından 15 Temmuz darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterisi yer aldı.
Daha sonra okunan ilahilerin ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından sahneye çıkan Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı Kabaklı, birbirinden güzel türküleri seslendirdi.
Şehitler adına düzenlenen konsere Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Saadettin Aydın, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, AK Parti Elazığ milletvekilleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.