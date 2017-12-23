Kadıköy'de

İSTANBUL (AA) - İBB Kültür AŞ, "Klasik Sabahlar Kahve Konserleri" başlıklı konserlerin ikincisinde, resitallerle klasik Batı müziğinin ve Türk müziğinin en güzel eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

"Kitap-kafe" konseptini bir adım daha ileri taşıyacak olan konser, Kadıköy'deki Şehir Hatları Eminönü-Karaköy İskelesi'nin ikinci katında yer alan İstanbul Kitapçısı'nda, 24 Aralık pazar sabahı 11.30'da başlayacak

Konserde, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'ndan genç tenor Berke Meyman, Miraç Nalkıran'ın tanburu eşliğinde, güftesini Yahya Kemal Beyatlı'nın yazdığı ve Münir Nurettin Selçuk'un bestelediği eserlerden oluşan seçkiyle dinleyicilerin huzuruna çıkacak.



İstanbul'da eğitim veren konservatuar öğrencilerinin oluşturduğu mini topluluklar, klasik Batı müziğinin ve klasik Türk müziğinin birbirinden güzel eserlerini icra ederken, dinleyiciler bir yandan genç müzisyenlerin seslendirdiği eserleri dinleyecek, diğer yandan tarihi yarımada manzarası eşliğinde kahvelerini yudumlayacak.

İkincisi 24 Aralık'ta gerçekleşecek olan ve geleneksel bir hale gelmesi planlanan "Klasik Sabahlar Kahve Konserleri", ücretsiz olarak müzikseverlerle buluşacak.