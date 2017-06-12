İSTANBUL (AA) - "Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Yarışması"nın hayata dair fotoğrafları sanatseverlerle buluşacak.

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen yarışmanın sergisi, 19 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı Dış Hatlar Terminalinde izlenime sunulacak.

Sergide dereceye giren, mansiyona hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan 44 eser yer alacak.

Fotoğraf tutkunu kadınları "Hayata Dair" temasıyla buluşturan yarışmada, bu yıl birincilik ödülünü "Yolcu" adlı eseriyle Demet Cevrim, ikincilik ödülünü "Sherbet" adlı fotoğrafıyla Banu Cihan, üçüncülüğü ise "Kömür" adlı fotoğrafıyla Nazik Nazan Köse Yılmaz kazandı.

Yarışmada mansiyon ödüllerine ise Didem Sevinç Beyazıt, Fatma Salt ve Zeyneb Bahtiyar'ın eserleri layık görüldü.



Bugüne kadar yaklaşık 13 bin kadının, 53 bini aşkın fotoğrafla katıldığı yarışmanın seçici kurulunda fotoğraf Sanatçısı Prof. Güler Ertan, İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Nihal Kafalı, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Enstitü Müdürü Oktay Çolak ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan Güney yer alıyor.



Kadınların gelişimine sosyal, kültürel ve toplumsal olarak katkıda bulunmayı hedefleyen yarışmaya bu yıl, bin 897 yarışmacı, 6 bin 501 fotoğrafla başvurdu.

