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"Kafi"den aşk dizeleri

- Gazeteci, şair ve yazar Ekrem Kaftan'ın son şiir kitabı "Uzak Aşk'a" okurla buluştu - Kaftan: - "Gençlerimiz, şiirin insana verdiği mutluluğu, huzuru, coşkuyu ve aşkı yeniden görmeli, öğrenmelidir"

İSTANBUL (AA) - Gazeteci, şair ve yazar Ekrem Kaftan'ın "aşk" üzerine yazdığı 125 şiirinin yer aldığı son kitabı "Uzak Aşk'a" yayımlandı.

"Divan şiirinin son temsilcilerinden biri" olarak tanımlanan Kaftan'ın sekizinci şiir kitabı "Uzak Aşk'a", Mitel Yayınları'ndan çıktı.

Şair, şiir yolculuğunda yeni ve coşkun bir söyleyişle kaleme aldığı şiirlerinin toplandığı kitapta yine "Kafi" mahlasını kullandı.

Kaftan, yaptığı açıklamada, özellikle 1980 sonrasında Türk şiirinin hızla kan kaybettiğini, bin yıllık Türk ve İslam medeniyetinin en büyük ifade vasıtası olan şiirin, genç nesiller tarafından hiç bilinmediğini söyledi.

Türk edebiyatının ve şiirinin büyüklüğünü, aruz ve hece vezinlerinin şiire verdiği ahenk ve musikiyi, lise yıllarında merhum Nihad Sami Banarlı'dan öğrendiklerini anlatan Kaftan, "Klasik şiirimizin en büyük şairleri Fuzuli, Baki, Nefi Nedim, Şeyh Galib gibi isimlerin eserleriyle tanıştık. Bu tanışma bizi şiirde bugünlere taşıdı. 28 Şubat sürecinde lise ders kitaplarından aruz vezninin ve klasik şiirimizin çıkarılıp, nesillerimizin şiir kültüründen ve zevkinden mahrum yetiştirildiğini biliyoruz. Bu yanlıştan en kısa zamanda dönülmeli ve gençlerimiz, şiirin insana verdiği mutluluğu, huzuru, coşkuyu ve aşkı yeniden görmeli, öğrenmelidir." diye konuştu.

Ekrem Kaftan, "Uzak Aşk'a" adlı kitapta aşkla yazılmış 125 şiirin yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kitaptaki şiirlerin her biri 30 yıllık şiir yolculuğumuzda aşka ve şiire yeni bakış getirme iddiasındadır. Şiir, aşkın eseridir. Aşk yaşamaktan uzak insanlar, kimseyi sevemez, kimseyi sevemeyen, elbette Yaradan'ını hiç sevemez. Kitaptaki şiirler, aşkın Allah'a yönelmesini mısra mısra anlatan, klasik şiirimizin beslediği uçsuz bucaksız şiir deryasından alınmış damlalar gibidir. Şiirleri okuyanlar, her mısrada hissedip de ifadelendiremedikleri duygularını bulacaklardır diye ümit ediyoruz."

Şiirler içinde yer alan ve yeni nesillerin anlamakta zorlanacaklarını düşündüğü kelimelerin manalarını da şiirlerin altında verdiğini aktaran Kaftan, kan ve gözyaşının eksik olmadığı bugünlerde şiirin insan ruhunun ve gönlünün bir sığınağı olduğunu vurguladı.

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Ekrem KaftanKitapşiir
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