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"Kahvede Şenlik Var" yarın tiyatroseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda bu haftanın yeni oyunu olan "Kahvede Şenlik Var", yarın tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.İlk gösterimi yapılacak oyun, Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde...

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda bu haftanın yeni oyunu olan "Kahvede Şenlik Var", yarın tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

İlk gösterimi yapılacak oyun, Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde saat 20.30'da başlayacak. Sabahattin Kudret Aksal'ın yazıp, Murat Ozan'ın yönettiği oyunda, Derya Çetinel, Ertan Kılıç ve Özgür Dereli rol alıyor.

Kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerinin tartışmaya açıldığı "Kahvede Şenlik Var" isimli oyun, bir kadın ve erkeğin karşı karşıya gelme hikayesini anlatıyor.

Oyunda, uyuşmanın ve uyuşmazlığın en büyük örneği olarak tanımlanan kadın ve erkek, sonunda evlenme niyetiyle denize nazır bir kahvede buluşurlar. Zaman zaman kahvenin nevi şahsına münhasır garsonunun da yönlendirmeleriyle birbirlerini tanımak ve anlaşmak için uzun bir sohbete başlarlar.

Evlilikten beklentilerin, hayallerin ve düş kırıklıklarının dillendirildiği bu bol eğlenceli ilerleyen sohbetin sonunda, kazanma ve kaybetmeye doğru evrilen diyaloglar, tiyatro seyircisiyle buluşacak.

Oyun, 10-13 Ocak tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde izlenebilecek.

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Kahvede Şenlik Var
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