Kaleiçi surları restore edilecek

ANTALYA (AA) - Antalya merkezde bulunan Kaleiçi surları, Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün projesi ile elden geçirilecek.

Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, projeyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaleiçi surlarının yeniden ortaya çıkarılması için ciddi bir yol katedildiğini ve surlarla ilgili mülkiyet sorunlarının çözüldüğünü belirten Karabayram, konuda Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Kaleçi'nin Antalya'nın gözde bölgelerinden biri olduğuna işaret eden Karabayram, yeni bir güvenlik stratejisi ile surların ele alındığını dile getirdi. 2007'de, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buranın aslına uygun olarak yeniden düzenlenmesi talimatı bulunduğunu hatırlatan Karabayram, çalışmaların bu kapsamda yürütüldüğünü söyledi.

Karabayram, Helenistik, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini yaşayan Kaleiçi surlarının 1930'larda dönemin yerel yöneticileri tarafından kent içine hava sirkülasyonunu önlediği gerekçesiyle yıktırıldığını aktardı.

Karabayram, "Eldeki belgeler ışığında burasıyla ilgili bir çalışma yapıldı. Kaleiçi Antalya'nın altın noktalarından biri. Bu nedenle beden duvarları yeniden ele alınacak. Hazırlanan projeyle surları korumaya yönelik çalışma başlatılacak. İnsani yıkımların yanında iklimsel nedenlerle oluşan tahribatlar da proje kapsamında ortadan kaldırılacak. Tamamen surları ayağa kaldırmıyoruz. Dokusal varlığını koruyarak var olanları ortaya çıkarma amacındayız." diye konuştu.

- "Çok çarpık yapılaşma oluşmuş"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da takip ettiği çalışmalara Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla başlandığını söyleyen Karabayram, 2018'in ortalarında uygulama aşamasına geçileceğini anlattı. İlk etapta 2 milyon liralık bir bütçe ayrıldığını belirten Karabayram, şu bilgileri verdi:

"Yapılara yönelik her türlü güvenlik tedbirlerini almaya ve korumaya yönelik bir çalışma. Proje ihalesi bittikten sonra uygulama ihalesi başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığınca çalışmalara başlanılması talimatı verildi. Kaleiçi'nin gelecek nesillere aktarılmasına yönelik bu çalışmada surların restorasyon ve konservasyonu yapılacak. 1930'larda o günkü zihniyet Kaleiçi'nin birçok sur duvarını yıktı. Bu yıkıntıların üzerine binalar yapıldı. Çok çarpık yapılaşma oluşmuş. Bu yıkım kararıyla birlikte Kaleiçi önemini kaybetmiş. Bizler arşiv belgeleri ışığında bu tarihi surları hayata kazandırarak, Antalya'ya yakışır hale getireceğiz. Kaleçi Antalya'nın gözbebeği, altın taşı. Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş da buraya ayrı bir önem veriyor. Bu da bizi güçlendiriyor. Projeyle surların iyileştirmelerinin yapılması ve bir kısmı sonradan yapılmış yapı kitleleri altında ve arasında kalmış surlar ortaya çıkarılacak. Gezi yolları ve ışıklandırmalarla burası güzel bir merkez haline getirilecek."