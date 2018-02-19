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Kalemin bereketi Bolu'da

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk’ün kültür ve sanat alanındaki etkinlikleri kapsamında, “Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi” serisinin 2018 yılındaki ilk durağı Bolu oldu.

Kalemin bereketi Bolu'da

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, sektördeki başarısını kültür ve sanata alanındaki faaliyetleriyle güçlendirmeye devam ediyor. Yüzyıllardır süregelen hat sanatını yaşatmak ve bu alandaki sanatçıları desteklemek amacıyla hareket eden Albaraka Türk, kültür sanat etkinliklerinden biri olan “Kalemin Bereketi” Hat ve Tezhip Sergisi’nin 2018 yılındaki ilk durağı Bolu oldu.

Albaraka Türk’ün yaklaşık 500 eserden oluşan ve 20 yılı aşkın bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan Albaraka Hat Koleksiyonu, bu yıl Türkiye genelinde 11 farklı şehrinde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanırken, bu yılın ilk sergi açılışı, Bolu’da gerçekleşti. Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ ve Albaraka Türk Bolu Şube Müdürü Atilla Demiröz’ün yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla, 16 Şubat’ta açılışı gerçekleştirilen, “Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi”, 28 Şubat tarihine kadar Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde Bolu’daki sanat severleri ağırlayacak.

“Bolu’da sanat severlerle buluşmak büyük bir mutluluk”
Açılış töreninde konuşan Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, Haz ve Tezhip alanındaki önemli eserleri Bolu’daki sanat severlerle buluşturmuş olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Hasan Altundağ “Albaraka Hat Koleksiyonu, 2005 yılından bu yana üç yılda bir düzenlediğimiz Albaraka Uluslararası Hat Yarışması neticesinde ve çok değerli hattatlarımızın eserlerinden oluşturduğumuz önemli bir koleksiyondur. Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi’ndeki eserler sadece Hat Koleksiyonumuzdan oluşmuyor, sergilenen eserler arasında Klasik Türk Sanatlarının en eski ve en özel dallarından biri olan tezhip eserleri de sergimizde yer alıyor. Hat Koleksiyonumuzu bu yıl Türkiye genelinde 10 farklı ilde daha sergilemeyi planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

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