"Kalemin Bereketi" Erzurum'da

Albaraka Türk, bankacılık sektöründeki başarısını kültür ve sanat alanındaki faaliyetleriyle güçlendirmeye devam ediyor. Yüzlerce yıllık geleneğe sahip hat sanatını yaşatıp geleceğe taşımak ve çağdaş hat sanatçılarını desteklemek hedefiyle yola çıkan Albaraka Türk’ün kültür sanat etkinlikleri içinde özel bir yere sahip olan “Kalemin Bereketi" Hat ve Tezhip Sergisi’nin 2019 yılı için dördüncü durağı Erzurum oldu.



Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık Müdürü Dr. Ahmet Faruk Çağlar, Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, Albaraka Erzurum Şube Müdürü Kadir Doğan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Erzurum Kongre Binası Sergi Salonunda 2 Temmuz’da açılışı gerçekleştirilen “Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi”, 15 Temmuz 2019 tarihine kadar Erzurum ve çevre illerden gelecek sanatseverleri ağırlayacak.



“Erzurum gibi kadim bir şehirde olmak büyük bir mutluluk.”



Açılış töreninde konuşan Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık Müdürü Dr. Ahmet Faruk Çağlar, hat sanatı alanındaki bu önemli eserleri kadim şehrimiz Erzurum’da mukim sanatseverlerle buluşturmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Dr. Ahmet Faruk Çağlar, “Albaraka Hat Koleksiyonu, 2005 yılından bu yana üç yılda bir düzenlediğimiz Albaraka Uluslararası Hat Yarışması’na katılan çok değerli hattatlarımızın eserlerinden seçilen önemli bir koleksiyondur. “Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi”ndeki eserler, yarışmamızda dereceye giren hatların aylar süren tezhip çalışmaları ile son hâlini almaktadır. Şimdiye kadar Türkiye’nin ve dünyanın birçok şehrinde sanatseverler ile buluşan koleksiyonumuzun, Erzurum’da da sergilenmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.” ifadelerinde bulundu. Yoğun katılımın olduğu açılış sonrasında konuklar eserler hakkında ayrıntılı bilgi edinme şansı buldular.