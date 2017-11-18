"Kalk Gidelim" dizisi için gala gecesi düzenlendi

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, TRT 1'in yeni dizisi "Kalk Gidelim" için, gala gecesi düzenlendi.

Yapımcılığını Staff Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Hatice Memiş, hikayesini Güliz Kucur, senaryosunu da Baykut Badem ve ekibinin yaptığı dizi için, ilçedeki bir otelde ilk bölümü izlenerek gala gecesi gerçekleştirildi.

Çekimleri Muğla'da devam eden dizi cumartesi akşamları TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

Dizi oyuncularından Yıdız Kültür, gecede gazetecilere yaptığı açıklamada, çekimleri Muğla'da devam eden dizide yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Cumartesi günleri insanların evine konuk olacaklarını belirten Kültür, "Güzel bir ekiple çalışıyoruz. Diziyi çok severek ve eğlenerek çekiyoruz. İlk bölümü bu akşam yayına giren dizi için çok heyecanlıyız." diye konuştu.

Oyuncu Ufuk Özkan da diziyi büyük küçük tüm aile fertlerinin izleyebileceğini anlattı.

Dizide, Anadolu insanının doğallığını ve gerçekliğini en iyi şekilde aktarmaya çalışacaklarına değinen Özkan, "Çok uzun zaman sonra en çok heyecanlandığım ve keyif alarak çalıştığım ikinci işim oldu. Herkesi cumartesi akşamları TRT 1 ekranlarına bekliyoruz. Pişman olmayacaksınız." diye konuştu.

Oyuncu Erkan Sever de Muğla'da çok huzurlu ve çok güzel bir sette çalıştıklarını söyledi.

Dizide iflas eden zengin bir iş adamının köyüne dönmesini canlandırdığını belirten Sever, "Güzel ve keyifli bir hikaye çıktığını düşünüyoruz. Umarım bu seyirciye de geçer." dedi.

Muğla'ya çok alıştığını aktaran Sever, daha önce "Güzel Köylü" isimli diziyi de Muğla'da çektiklerini ve bölge halkının kendilerini çok iyi karşıladığına dikkati çekti.

Gecede dizi oyuncuları ve ekip, ilk bölümü yayına giren diziyi izledi.

"Kalk Gidelim" dizisi, köyünü ve ailesini terk edip İstanbul'a giderek zengin bir yaşam süren Mustafa Ali'nin iflas etmesi sonucu köye dönüşünü komik biçimde ele alıyor.