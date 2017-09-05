Kalkınma Bakanı Elvan'a Bodrumlu turizmcilerden destek

MUĞLA (AA) - Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın beş yıldızlı turistik tesislerin butik alt yapılarının oluşturulması, otellerin içindeki ev ve villaların uzun süreli kiralama modeli ile daha aktif hale getirilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Son 100 yılın, turizm sektörüne ve özellikle otelcilik sektörüne yapılmış çok önemli bir girişimi olarak görüyoruz." dedi.

Karcılıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kalkınma Bakanı Elvan'ın uygulanabilir nitelikte bir konuyu dile getirdiğini, buna kendilerinin de sonuna kadar destek verdiğini söyledi.

Özellikle tahsis araziler üzerine inşa edilmiş turizm tesislerinin içerisinde villaların da olduğunu, ancak otelcilerin bunları uzun süreli kiralama imkanından yoksun olduğunu ifade eden Karcılıoğlu, şunları belirtti:

"Bunu alacak insanlar bir garanti istiyor. Böyle bir sistem olmadığı için otelciler bu alanları otel odası gibi değerlendirmekle sınırlı kalıyordu. Bakanımızın dile getirdiği ve üzerinde çalıştıkları konu bu tür yapılara, villalara tapu verilerek bunların uzun süreli dünya jet setine, başka Arap şeyhlerine uzun süreli kiralanmalarını sağlayacak bir sistem. Bu otelcilik sektörü için çok önemli bir sistem. Bu çalışmayı son 100 yılın, turizm sektörüne ve özellikle otelcilik sektörüne yapılmış çok önemli bir girişimi olarak görüyoruz."

Karcılıoğlu, BOYD olarak otel odalarının da kat mülkiyetine kavuşturularak ve her birinin bağımsız bir birim olarak değerlendirilmesinin sağlanmasını istediklerini dile getirerek, böylece turizmcinin otel odalarını yine aynı kişilere uzun süreli satabileceğini vurguladı.

Otel odalarını alan kişilerin buraları kullanmadıkları zamanlarda otelin tasarrufuna bırakarak işletilmesini sağlayıp bir gelir elde edebileceklerini anlatan Karcılıoğlu, "Bu durumda devlet çifte kavrulmuş bir kazanç da elde etmiş olacak. Hem bu yerlerden ayrı ayrı emlak vergisi toplayabilecek hem de yeni sahibiyle otelcinin kazançlarından da ayrıca birer gelir vergisi de kazanmış olacaklar. Olayın bu şekilde de genişletilmesinde çok yararlı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Orman vasfını yitirmiş arazilerin 2B kanununa dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Karcılıoğlu, böylece Türkiye'nin özlemini duyduğu paralı turizme kavuşmuş olacağını savundu.