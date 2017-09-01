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"Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışması

- Yarışmaya başvurular 29 Eylül'e kadar kabul edilecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nce (TSPB) düzenlenen "4. Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışmasına katılmak isteyenler, 29 Eylül'e kadar başvurabilecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, yarışma, "Küçük birikimler, büyük mucizeler yaratır!" sloganıyla toplumda finansal bilincin artmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler, cep telefonu veya kameralarıyla düzenli para biriktirme ve tasarruf etmenin, birikimi yatırıma dönüştürerek geleceği güvence altına almanın ve küçük birikimlerle geleceği inşa etmenin önemini anlatan, 3 dakikayı aşmayan kısa filmleri, "www.kameraelindegelecegincebinde.com" internet adresi üzerinden form doldurup, teslim edebilecek.

Yurt içi ve dışından 18 yaşını dolduran katılımcılara açık yarışmaya, başvurular 29 Eylül'e kadar kabul edilecek.

Yarışmanın birincisi 12 bin lira, ikincisi 10 bin lira, üçüncüsü 7 bin 500 lira para ödülü kazanırken, ilk 10'a giren yarışmacılara TSPB'nin günlük eğitimlerden birine ücretsiz katılma imkanı ve 1 yıl süreli "İKSV Mavi Lale Kart Üyeliği" hediye edilecek.

Ayrıca, ilk üçe giren katılımcılar 9 aylık "Sinemia" üyeliği kazanacak.

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