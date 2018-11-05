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Kampüste caz başlıyor

28. Akbank Caz Festivali “Kampüste Caz” İle Türkiye’yi Dolaşıyor.

Kampüste caz başlıyor
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Akbank Caz Festivali’nin artık bir festival klasiği haline gelen ve en önemli etkinliklerinden biri olan “Kampüste Caz” başlıyor.
Üniversiteli gençlerin heyecanla beklediği “Kampüste Caz”, 10 gün boyunca 9 ilde binlerce gençle buluşacak.    

“Kampüste Caz” sahnesi bu yıl; genç neslin önemli isimlerinden Evrencan Gündüz ve Uzaylılar’ı ağırlıyor. Evrencan Gündüz’e saksafonda Edward Pithey, trombonda Dilan Balkay, basta Salih Yeniev ve davulda Uğurcan Mamuzlu eşlik edecek.

Geçen 8 yılda 65 kampüste yaklaşık 32 bin üniversite öğrencisini ağırlayan Kampüste Caz, 12-23 Kasım 2018 tarihleri arasında sırasıyla; Edirne, Çanakkale, İzmir, Muğla, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Mersin ve Adana’da cazın coşkusunu ve heyecanını üniversite kampüslerinde gençlerle buluşturacak.

28. Akbank Caz Festivali Kampüste Caz Konser Programı

  • 12 Kasım Pazartesi // 18.00                Edirne Trakya Üniversitesi
  • 13 Kasım Salı   // 18.00                       Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  • 14 Kasım Çarşamba // 18.00              İzmir Ege Üniversitesi
  • 15 Kasım Perşembe    // 18.00           Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  • 19 Kasım Pazartesi // 18.00                Eskişehir Anadolu Üniversitesi
  • 20 Kasım Salı   // 18.00                      Ankara ODTÜ
  • 21 Kasım Çarşamba //18.00               Kayseri Erciyes Üniversitesi
  • 22 Kasım Perşembe    // 18.00           Mersin Üniversitesi
  • 23 Kasım Cuma // 18.00                     Adana Çukurova Üniversitesi
 
Detaylı bilgi için www.akbanksanat.com ve www.akbankcaz.com adreslerinin yanı sıra
instagram.com/AkbankSanat, facebook.com/AkbankSanat, twitter.com/AkbankSanat adreslerini takip edebilirsiniz.

www.akbankcaz.com / www.akbanksanat.com

Bilet: 10 TL, biletler Mobilet’te www.mobilet.com
 
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