Akbank Caz Festivali’nin artık bir festival klasiği haline gelen ve en önemli etkinliklerinden biri olan “Kampüste Caz” başlıyor.
Üniversiteli gençlerin heyecanla beklediği “Kampüste Caz”, 10 gün boyunca 9 ilde binlerce gençle buluşacak.
“Kampüste Caz” sahnesi bu yıl; genç neslin önemli isimlerinden Evrencan Gündüz ve Uzaylılar’ı ağırlıyor. Evrencan Gündüz’e saksafonda Edward Pithey, trombonda Dilan Balkay, basta Salih Yeniev ve davulda Uğurcan Mamuzlu eşlik edecek.
Geçen 8 yılda 65 kampüste yaklaşık 32 bin üniversite öğrencisini ağırlayan Kampüste Caz, 12-23 Kasım 2018 tarihleri arasında sırasıyla; Edirne, Çanakkale, İzmir, Muğla, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Mersin ve Adana’da cazın coşkusunu ve heyecanını üniversite kampüslerinde gençlerle buluşturacak.
28. Akbank Caz Festivali Kampüste Caz Konser Programı
- 12 Kasım Pazartesi // 18.00 Edirne Trakya Üniversitesi
- 13 Kasım Salı // 18.00 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
- 14 Kasım Çarşamba // 18.00 İzmir Ege Üniversitesi
- 15 Kasım Perşembe // 18.00 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
- 19 Kasım Pazartesi // 18.00 Eskişehir Anadolu Üniversitesi
- 20 Kasım Salı // 18.00 Ankara ODTÜ
- 21 Kasım Çarşamba //18.00 Kayseri Erciyes Üniversitesi
- 22 Kasım Perşembe // 18.00 Mersin Üniversitesi
- 23 Kasım Cuma // 18.00 Adana Çukurova Üniversitesi
Detaylı bilgi için www.akbanksanat.com ve www.akbankcaz.com adreslerinin yanı sıra
instagram.com/AkbankSanat, facebook.com/AkbankSanat, twitter.com/AkbankSanat adreslerini takip edebilirsiniz.
www.akbankcaz.com / www.akbanksanat.com
Bilet: 10 TL, biletler Mobilet’te www.mobilet.com