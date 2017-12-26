Kamyoncu baba ve çocuklarının resim tutkusu

UŞAK (AA) - SONER KILINÇ - Uşaklı kamyon şoförü Ziya Güvenç, atölyeye dönüştürdüğü evinin çatı katında oğlu ve küçük kızıyla yaptıkları resimleri satarak aile bütçesine ek gelir sağlıyor.

İlyaslı köyünde yaşayan ve ilkokul yıllarında öğretmeninin teşvikiyle resim yapmaya başlayan 3 çocuk babası 50 yaşındaki Ziya Güvenç, resim tutkusunu oğlu Fatih Çağlar (22) ile küçük kızı Pınar Gonca'ya (18) da aşıladı.

Evinin çatı katını resim atölyesine dönüştüren ve yıllardır işten geldikten sonra geceleri tuvalin başına geçen baba, çocuklarıyla bir arada yaptığı eserleri satıyor.

Bu şekilde aile bütçesine de ek gelir sağlayan baba, bugüne kadar çizdiği yüzlerce resimle iki sergi açtı. Resimlerin birçoğunu satarak çocuklarının eğitim masraflarını karşılayan babanın tek hayali ise çocuklarının resim öğretmeni olması.

- "Benim hayatım renkler ve tuval"

Resimle 8 yaşındayken ilkokul öğretmeninin resim yeteneğini keşfetmesiyle tanıştığını belirten Ziya Güvenç, AA muhabirine, ortaokuldan sonra Endüstri Meslek Lisesi Motor bölümünü kazandığını, liseyi bitirdikten sonra kamyon şoförlüğüne başladığını belirtti.

Halen Uşak Belediyesine bağlı UTAŞ firmasında kamyon şoförlüğü yapan Güvenç, işten geldikten sonra resim atölyesine dönüştürdüğü evinin çatı katında geceleri kara kalem, guaj, yağlı ve pastel boya ile resimler çizdiğini ifade etti.

Çizdiği resimleri satarak çocuklarının eğitim masraflarını karşıladığını söyleyen Ziya Güvenç, "40 yıldır geceleri resim çiziyorum. Oğlum ve küçük kızım benden aldıkları eğitimle resim yapmaya başladı. Benim hayatım renkler ve tuval. Resim çizmek benim hayatımın gerçeği. Her gece işten geldikten sonra resim çiziyorum. Değişik dönemlerde resim kursları verdim, iki kez sergi açtım." dedi.

- Çocuklarına resim sevgisi aşıladı

Oğlunun ve kızının küçük yaşta resme başladığını, ikisinin de Uşak Besim Atalay Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden mezun olduğunu danlatan Ziya Güvenç, oğlu Fatih Çağlar'ın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünü bitirdiğini, kızının ise halen Pamukkale Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gördüğünü kaydetti.

Güvenç, "Benimle birlikte çatı katında resim çizmeye başlayan oğlum ve kızım zamanla resme yöneldi. Oğlum üniversite eğitiminin ardından atanmayı bekliyor, kızım ise halen eğitimine devam ediyor. Tek arzum çocuklarımın resim öğretmeni olması ve köy okullarında çocuklara resmi sevdirmesi." diye konuştu.

- Babasından etkilendi

Natürmort resimler çizdiğini anlatan Fatih Çağlar Güvenç de "Babam kendimi bildim bileli çatı katında resim çizer. Babamı taklit ederek resim yapmaya başladım. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünü bitirdim. Tek arzum atanıp çocuklara resim yapmaya sevdirmek." ifadelerini kullandı.

Pamukkale Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Pınar Gonca Güvenç de babasının ve ağabeyinin izinden yürüdüğünü dile getirdi.