Kanada'da 42'nci Toronto Uluslararası Film Festivali başladı

TORONTO (AA) - Kanada'da, sinema dünyasının önemli organizasyonlarından olan Toronto Uluslararası Film Festivali (TIFF), 42'nci kez sinemaseverlerle buluştu.

Film sektöründe Cannes'dan sonra en büyük festival olarak gösterilen TIFF'in Toronto'daki resmi açılışı, yönetmenliğini Janus Metz'in yaptığı, başrollerini Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason ve Stellan Skarsgard'ın paylaştığı İsveç yapımı "Borg/McEnroe" ile yapıldı.

Türkiye, TIFF'te ilk kez geçen yıl katıldığı film marketine bu yıl da iştirak ediyor. TIFF programının özel gösterimler bölümünde ise Türk filmleri "Ayla" ve "Buğday" sinemaseverlerle buluşacak.

Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek ve dramatik bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyan "Ayla"nın yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturuyor.

Dram türündeki Ayla'nın senaryosunda ise Yiğit Güralp'in imzası var. Başrollerini Çetin Tekindor, Taner Birsel, İsmail Hacıoğlu ve Ali Atay'ın paylaştığı filmin müzikleri ise Fahir Atakoğlu'na ait.

Özel gösterimler bölümünde sunulacak bir diğer Türk filmi ise "Buğday". Yönetmen Semih Kaplanoğlu imzası taşıyan filmin başrollerinde Jean-Marc Barr, Ermin Bravo, Grigory Dobrygin ve Cristina Flutur yer alıyor.

ABD, Almanya ve Türkiye'de çekilen filmin görüntü yönetmenliğini Giles Nuttgens üstlendi. Yapım, Türkiye'den Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile TRT ve Galata Film ortaklığıyla çekildi.

Festival kapsamında Deniz Gamze Ergüven'in ikinci uzun metrajlı yapımı "Krallar" ile Hüseyin Tabak'ın Yılmaz Güney'in hayatını konu alan "Çirkin Kral Efsanesi" belgeseli de gösterilecek.

Toronto Kültür ve Turizm Ataşesi Derya Şerbetçi Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, film sektörünün ileri gelenlerinin olduğu film marketine, Türkiye'den yapımcı ve dağıtımcıların da katılacağını söyledi.

Acar, Bakanlık olarak pazar günü resepsiyon düzenleyeceklerini ve burada dünya film marketi temsilcilerinin Türkiye'den meslektaşlarıyla buluşacağını kaydetti.

Derya Şerbetçi Acar, Türk sinema ve dizi yapımlarına diğer ülkelerden gelen taleplerin kendilerini mutlu ettiğini de dile getirdi.

Sinema dünyasında "Oscar'ın habercisi" olarak bilinen festivale bu yıl 74 ülkeden 260 film katılıyor. Festival 17 Eylül'e kadar devam edecek.