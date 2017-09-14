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Kapadokya mobil tanıtım tırı yollarda

- Nevşehir Valiliği ve Ahiler Kalkınma Ajansının organizasyonu ile yola çıkan ve bazı illerde vatandaşlarla buluşan "Kapadokya Mobil Tanıtım Tırı" Ankara'ya geldi

Kapadokya mobil tanıtım tırı yollarda

ANKARA (AA) - Nevşehir Valiliği ve Ahiler Kalkınma Ajansının organizasyonu ile yola çıkan ve bazı illerde vatandaşlarla Kapadokya deneyimi sunan "Kapadokya Mobil Tanıtım Tırı" Ankaralılar ile buluştu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine gelen turist sayısının artırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan mobil tanıtım tırı, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlara Kapadokya deneyimi sundu.

"Masal diyarı Kapadokya" temasıyla il il gezen tır, kent meydanlarında kurulan özel etkinlik alanlarında bölgeyi tanıtıyor.

Tırda ustalar tezgahta çanak yaparken, ziyaretçilere dev ekranda üç boyutlu Kapadokya filmi ve sanal gerçeklik teknolojisiyle hazırlanan sıcak hava balon turu gösterisi izletiliyor.

Tanıtım tırının Ankara'dan sonraki güzergahı ise sırasıyla Samsun, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır ve Sivas olacak.

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