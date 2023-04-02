KAPILARINI YENİDEN SANATA AÇIYOR

İstanbul, Anadolu Yakası'nın en büyük konferans ve sanat merkezlerinden biri olan Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi (SGM), pandeminin ardından kültür sanat etkinliklerine yeniden ev sahipliği yapmaya başlıyor.

Yaklaşık 1000 kişilik seyirci kapasitesine sahip Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’ndeki sanat buluşmalarının ilk ismi, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say olacak. 6 Nisan Perşembe akşamı gerçekleşecek konserde Say, çağdaş bestecilerinin eserlerinin yanı sıra kendi bestelerinden oluşan eserleri izleyicilere sunacak.

Nisan ayı boyunca birbirinden özel sanatçı ve performansların yer alacağı SGM’de Fazıl Say konserinin ardından, 11 Nisan’da tiyatro tarihinin en ünlü ve Shakespeare'in en önemli eserlerinden olan Macbeth’ten uyarlanan Şatonun Altında isimli tiyatro oyunu sergilenecek. Eleştirmenlerden oldukça iyi yorumlar alan oyunun aldığı ödüller arasında; Direklerarası Tiyatro Ödülleri 2017 "Yenilikçi Tiyatro" ile "Vasıf Öngören Ödülü", Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri 2017 "Anadolu Efes Özel Ödülü" bulunuyor.

SGM’nin 13 Nisan’daki konuğu ise genç yaşına rağmen büyük başarılar elde eden, alternatif müziğin son dönemdeki popüler isimlerinden biri olan müzisyen Sena Şener olacak. Sena Şener’in vereceği konserin geliri, Sabancı Üniversitesi tarafından oluşturulan Deprem Burs Fonu’na destek amaçlı olacak.

SGM’de Tiyatro Şöleni’nde Ünlü İsimler Sahne Alacak

Sanatseverlere kapılarını yeniden açan SGM’nin Nisan ayındaki programlarından bir diğeri ise Norveçli ünlü tiyatro yazarı Henrik İbsen’in kaleminden uyarlanan ödüllü Nora 2 adlı tiyatro oyunu olacak. 24. Afife Tiyatro Ödülleri’nden "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü alan ve 25 Nisan’da sahnelenecek oyunun oyuncuları arasında Tülin Özer, Tansu Biçer gibi ünlü isimler de yer alacak.

SGM’de Nisan ayının son programında ise 27 Nisan’da, ünlü oyun yazarı Peter Shaffer’ın Broadway’de 1200 kez sahnelenen Tony ödüllü başyapıtı, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı Küheylan adlı tiyatro oyunu yer alacak. Dev bir oyuncu kadrosunun yer aldığı oyunda Kerem Alışık, Emir Özden, Hatice Aslan, Devrim Nas, Açelya Devrim Yılhan ve Gizem Katmer gibi önemli isimler sahne alacak.

6 Nisan’da başlayacak kültür sanat etkinliklerine katılmak isteyen sanatseverler etkinliklerin biletlerine Biletix üzerinden erişilebilecek.

https://www.biletix.com/etkinlik-grup/365541717/TURKIYE/tr

SGM Nisan Ayı Programı

6 Nisan 2023 – 20.30 – Konser: Fazıl Say

11 Nisan 2023 – 20.30 – Tiyatro: Şatonun Altında

13 Nisan 2023 – 20.30 – Konser: Sena Şener

25 Nisan 2023 – 20.30 – Tiyatro: Nora 2

27 Nisan 2023 – 20.30 – Tiyatro: Küheylan