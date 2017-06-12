"Kara Panter" filmi 16 Şubat 2018'de vizyonda

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Ryan Coogler'ın üstlendiği "Kara Panter" filmi, 16 Şubat 2018'de vizyona girecek.

Orijinal adı "Black Panther" olan filmin ilk fragmanı izleyiciyle buluştu.

Senaryosunu Coogler ile birlikte Joe Robert Cole'un kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Chadwick Boseman, Michael Jordan, Lupita Nyong'o, Martin Freeman ve Danai Gurira yer alıyor.

Aksiyon, dram ve fantastik türündeki Amerikan yapımı filmin yapımcılığını ise Kevin Feige üstlendi.

Filmin konusu ise özetle şöyle:

"Kaptan Amerika ile yan yana çarpıştıktan sonra vatanı Wakanda'ya dönen Kara Panter (Chadwick Boseman), bu gözlerden uzak ancak son derece gelişmiş ülkeye liderlik etmeye hazırlanmaktadır. Ancak ülke içinde karışıklıklar çıkmış, tahta aday olan başkaları da baş göstermiştir. Ülkesini bir arada tutmak ve savaşa girmesini engellemek isteyen T'Challa, CIA ajanı Everett K. Ross'un da (Martin Freeman) yardımını alacaktır."