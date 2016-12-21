Karabük'te yaban hayvanlarına yem bırakıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Zonguldak Orman Bölge ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından bin 200 rakımda ağır kış şartları nedeniyle aç kalan yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

Ekipler, arazi araçları ile çıktıkları Sarı Çiçek mevkisinde doğaya saman, buğday ve et bıraktı.



Safranbolu Orman İşletme Müdürü Gürol Basri Altunay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış aylarının çetin geçtiğini söyledi.

Yaban hayvanlarının besin ihtiyaçlarını karşılamak ve katkıda bulunmak amacıyla yemleme çalışması yaptıklarını ifade eden Altunay, "Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğünün değişik noktalarda yemleme çalışması var, bunlara değişik dönemlerde devam edeceğiz." diye konuştu.

"Eflani ilçesi, Ovacuma köyünde de bu tür çalışmalar sürecek" diyen Gürol Basri Altunay, "Biz yaban hayatın dengesine oldukça önem veriyoruz. Halkımızın da bu bilinçle yaban hayatını es geçmemelerini, bu dünya üzerinde yaban hayatıyla beraber yaşadığımızı unutmamaları ve özellikle kendilerinin de araziye çıktıklarında hayvanları gördüklerinde onlara yem vermelerini istiyoruz." dedi.