Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Karabük'te yaban hayvanlarına yem bırakıldı

- Safranbolu ilçesinde bin 200 rakımda ağır kış şartları nedeniyle aç kalan yaban hayvanları için yem bırakıldı

Karabük'te yaban hayvanlarına yem bırakıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Zonguldak Orman Bölge ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından bin 200 rakımda ağır kış şartları nedeniyle aç kalan yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

Ekipler, arazi araçları ile çıktıkları Sarı Çiçek mevkisinde doğaya saman, buğday ve et bıraktı.

Safranbolu Orman İşletme Müdürü Gürol Basri Altunay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış aylarının çetin geçtiğini söyledi.

Yaban hayvanlarının besin ihtiyaçlarını karşılamak ve katkıda bulunmak amacıyla yemleme çalışması yaptıklarını ifade eden Altunay, "Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğünün değişik noktalarda yemleme çalışması var, bunlara değişik dönemlerde devam edeceğiz." diye konuştu.

"Eflani ilçesi, Ovacuma köyünde de bu tür çalışmalar sürecek" diyen Gürol Basri Altunay, "Biz yaban hayatın dengesine oldukça önem veriyoruz. Halkımızın da bu bilinçle yaban hayatını es geçmemelerini, bu dünya üzerinde yaban hayatıyla beraber yaşadığımızı unutmamaları ve özellikle kendilerinin de araziye çıktıklarında hayvanları gördüklerinde onlara yem vermelerini istiyoruz." dedi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Gürol Basri AltunayKarabükOrman İşletme MüdürlüğüSafranboluSarı çiçekYaban HayvanlarıZonguldak Orman Bölge Müdürlüğü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.