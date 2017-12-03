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"Karagöz ve Hacivat" Miniatürk'te çocuklarla buluştu

- "Karagöz ve Hacivat" adlı gölge oyunu ve çeşitli dans gösterileri, Miniatürk'te çocukların izlenimine sunuldu - Miniatürk İşletme Müdürü Erkan: - "Gölge oyunumuzun iki efsane kahramanı Karagöz ve Hacivat gösterisi dışında personelle beraber, Türkiye'nin bütün bölgelerinden ve dünya müziklerinden oluşan güzel bir dans koreografisi de hazırladık"

İSTANBUL (AA) - "Karagöz ve Hacivat" adlı gölge oyunu ve çeşitli dans gösterileri, Miniatürk'te çocuklarla buluştu.

Miniatürk Amfi Tiyatro'da gerçekleşen etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklama yapan İşletme Müdürü Resul Erkan, hafta sonları Miniatürk'e yoğun bir ziyaretçi kitlesinin geldiğini söyledi.

Erkan, müzeyi gezen ziyaretçileri eğlendirmek amacıyla farklı bir konsept hazırlamak istediklerini belirterek, etkinliğin bir ay boyunca her hafta sonu düzenleneceğini aktardı.

Miniatürk personeliyle gösterileri hazırladıklarına işaret eden Erkan, şöyle devam etti:

"Gölge oyunumuzun iki efsane kahramanı Karagöz ve Hacivat gösterisi dışında personelle beraber, Türkiye'nin bütün bölgelerinden ve dünya müziklerinden oluşan güzel bir dans koreografisi de hazırladık. Yaklaşık 15 dakika sürüyor bu gösteri ve her 30 saniyede bir müzik ve koreografi değişiyor. Bu etkinliği 3 hafta önce başlattık ve gerçekten ziyaretçilerimizin de çok hoşuna gitti."

Erkan, gösterilerin yoğun ilgi gördüğünü dile getirerek, "Oluşturduğumuz bu yeni konseptte kendi personelimiz kendi görevlerini yaparken bir anda müzik çalıyor ve dans etmeye başlıyorlar. Daha sonra temizlikçi geliyor, güvenlik görevlisi geliyor, kurum hemşiremiz, tamir bakım elemanımız geliyor ve hep beraber dans ediyorlar. Gösteriye seyirci de katılım gösteriyor." diye konuştu.

Nisan ayından sonra ziyaretçilere yönelik farklı programlar yapacaklarını anlatan Erkan, "Yeni sezonda, mehter takımımızın yanında, küçük tiyatro gösterilerimiz olacak. Bunları her yıl farklı bir repertuvarla yeniliyoruz. Sürpriz gösterilerimiz ve hediyelerimiz de olacak." ifadelerini kullandı.

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"Karagöz Ve Hacivat"MiniaTürk
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